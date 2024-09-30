https://1prime.ru/20240930/byudzhet-851872912.html

Стало известно, сколько получит бюджет от продажи бизнеса иностранцами

Стало известно, сколько получит бюджет от продажи бизнеса иностранцами - 30.09.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько получит бюджет от продажи бизнеса иностранцами

Поступления в федеральный бюджет РФ в 2025-2027 годах от негосударственных организаций, в том числе связанные с продажей активов иностранными компаниями,... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T18:08+0300

2024-09-30T18:08+0300

2024-09-30T18:09+0300

экономика

поступления в бюджет

продажа бизнеса

иностранцы

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет РФ в 2025-2027 годах от негосударственных организаций, в том числе связанные с продажей активов иностранными компаниями, ожидаются в размере 886,9 миллиона рублей – ежегодно эти доходы ожидаются в объеме более 290 миллионов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетний период. Эти поступления входят в статью "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций". Всего за трехлетний период, как ожидается, объем безвозмездных поступлений в федеральный бюджет составит 124,6 миллиарда рублей: в 2025 году прогнозируется на уровне 44,66 миллиарда рублей, в 2026 – 40,7 миллиарда рублей, а в 2027 – 39,23 миллиарда рублей. Так, поступления от негосударственных организаций в 2025 году прогнозируются в объеме 294,9 миллиона рублей, в 2026 – 295,9 миллиона рублей, а в 2027 – 296,1 миллиона рублей. При этом в текущем году объем этих поступлений ожидается в размере 141,77 миллиарда рублей. Согласно оперативным данным портала "Электронный бюджет", по состоянию на 23 августа поступления в федеральный бюджет РФ от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран в 2024 году составили 139,34 миллиарда рублей. Российскими властями определен список условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. Это, например, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости, ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива, а также добровольное перечисление в федеральный бюджет РФ не менее 15% от рыночной стоимости активов.

https://1prime.ru/20240930/minfin-851869385.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

поступления в бюджет, продажа бизнеса, иностранцы