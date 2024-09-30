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Стало известно, сколько получит бюджет от продажи бизнеса иностранцами - 30.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240930/byudzhet-851872912.html
Стало известно, сколько получит бюджет от продажи бизнеса иностранцами
Стало известно, сколько получит бюджет от продажи бизнеса иностранцами - 30.09.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько получит бюджет от продажи бизнеса иностранцами
Поступления в федеральный бюджет РФ в 2025-2027 годах от негосударственных организаций, в том числе связанные с продажей активов иностранными компаниями,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T18:08+0300
2024-09-30T18:09+0300
экономика
поступления в бюджет
продажа бизнеса
иностранцы
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет РФ в 2025-2027 годах от негосударственных организаций, в том числе связанные с продажей активов иностранными компаниями, ожидаются в размере 886,9 миллиона рублей – ежегодно эти доходы ожидаются в объеме более 290 миллионов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетний период. Эти поступления входят в статью "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций". Всего за трехлетний период, как ожидается, объем безвозмездных поступлений в федеральный бюджет составит 124,6 миллиарда рублей: в 2025 году прогнозируется на уровне 44,66 миллиарда рублей, в 2026 – 40,7 миллиарда рублей, а в 2027 – 39,23 миллиарда рублей. Так, поступления от негосударственных организаций в 2025 году прогнозируются в объеме 294,9 миллиона рублей, в 2026 – 295,9 миллиона рублей, а в 2027 – 296,1 миллиона рублей. При этом в текущем году объем этих поступлений ожидается в размере 141,77 миллиарда рублей. Согласно оперативным данным портала "Электронный бюджет", по состоянию на 23 августа поступления в федеральный бюджет РФ от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран в 2024 году составили 139,34 миллиарда рублей. Российскими властями определен список условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. Это, например, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости, ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива, а также добровольное перечисление в федеральный бюджет РФ не менее 15% от рыночной стоимости активов.
https://1prime.ru/20240930/minfin-851869385.html
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поступления в бюджет, продажа бизнеса, иностранцы
Экономика, поступления в бюджет, продажа бизнеса, иностранцы
18:08 30.09.2024 (обновлено: 18:09 30.09.2024)
 
Стало известно, сколько получит бюджет от продажи бизнеса иностранцами

Проект: продажи бизнеса иностранцами принесет бюджету в 2025-2027 гг 887 млн руб

© fotolia.com / venimoБюджет
Бюджет - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© fotolia.com / venimo
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет РФ в 2025-2027 годах от негосударственных организаций, в том числе связанные с продажей активов иностранными компаниями, ожидаются в размере 886,9 миллиона рублей – ежегодно эти доходы ожидаются в объеме более 290 миллионов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетний период.
Эти поступления входят в статью "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций". Всего за трехлетний период, как ожидается, объем безвозмездных поступлений в федеральный бюджет составит 124,6 миллиарда рублей: в 2025 году прогнозируется на уровне 44,66 миллиарда рублей, в 2026 – 40,7 миллиарда рублей, а в 2027 – 39,23 миллиарда рублей.
Так, поступления от негосударственных организаций в 2025 году прогнозируются в объеме 294,9 миллиона рублей, в 2026 – 295,9 миллиона рублей, а в 2027 – 296,1 миллиона рублей.
При этом в текущем году объем этих поступлений ожидается в размере 141,77 миллиарда рублей. Согласно оперативным данным портала "Электронный бюджет", по состоянию на 23 августа поступления в федеральный бюджет РФ от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран в 2024 году составили 139,34 миллиарда рублей.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
Минфин сохранил в бюджете возможность привлечения внешних займов
16:03
Российскими властями определен список условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. Это, например, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости, ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива, а также добровольное перечисление в федеральный бюджет РФ не менее 15% от рыночной стоимости активов.
 
Экономикапоступления в бюджетпродажа бизнесаиностранцы
 
 
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