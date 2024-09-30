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Обнародованы планы по доходам бюджета от акцизов

Обнародованы планы по доходам бюджета от акцизов - 30.09.2024, ПРАЙМ

Обнародованы планы по доходам бюджета от акцизов

Доходы федерального бюджета от акцизов в 2025 году ожидаются на уровне 1,611 триллиона рублей против 1,419 триллиона рублей в 2024 году, следует из документов к | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T20:42+0300

2024-09-30T20:42+0300

2024-09-30T20:42+0300

экономика

бюджет

доходы

акцизы

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета от акцизов в 2025 году ожидаются на уровне 1,611 триллиона рублей против 1,419 триллиона рублей в 2024 году, следует из документов к проекту федерального бюджета РФ на следующую трехлетку, внесенному правительством в Госдуму. В 2026 и 2027 году доходы от акцизов прогнозируются в сумме 1,624 триллиона и 1,663 триллиона рублей. В частности, поступления акцизов на табачную продукцию ожидаются в сумме 863,92 миллиарда рублей в 2024 году, 905,72 миллиарда рублей в 2025 году, 917,1 миллиарда рублей в 2026 году и 927,1 миллиарда рублей в 2027 году. Доходы от акцизов на нефтепродукты составят, согласно прогнозу, 271,2 миллиарда рублей в 2024 году, 383,8 миллиарда рублей в 2025 году, 407,6 миллиарда рублей в 2026 году и 424,9 миллиарда рублей в 2027 году. Пос топления от акциза на природный газ составят 119,8 миллиарда рублей в 2024 году, 170,4 миллиарда рублей в 2025 году, 176,1 миллиарда рублей в 2026 году и 180,1 миллиарда рублей в 2027 году. Акциз на жидкую сталь прогнозируется в объеме 64,5 миллиарда рублей в 2024 году, 69 миллиардов рублей в 2025 году, 72,3 миллиарда рублей в 2026 году и 74,6 миллиарда рублей в 2027 году. Доходы бюджета от акциза на алкогольную продукцию составят 41,2 миллиарда рублей в 2024 году, 51,4 миллиарда рублей в 2025 году, 54,8 миллиарда рублей в 2026 году и 57,9 миллиарда рублей в 2027 году. А на сахаросодержащие напитки - 17,7 миллиарда рублей в 2024 году, 16,7 миллиарда рублей в 2025 году, 16,6 миллиарда рублей в 2026 году и 16,9 миллиарда рублей в 2027 году. Акцизы на импортный алкоголь ожидаются на уровне почти 77 миллиардов рублей в 2024 году, 106,2 миллиарда рублей в 2025 году, 112,2 миллиарда рублей в 2026 году и 118,4 миллиарда рублей в 2027 году. А на импортные сладкие напитки - 2,6 миллиарда рублей в 2024 году и по 2,1 миллиарда рублей в год в следующие три года. Сборы акциза она легковые автомобили, произведенные в России, оцениваются в 7,9 миллиарда рублей в 2024 году, 11,3 миллиарда рублей в 2025 году, 14,3 миллиарда рублей в 2026 году и 16,1 миллиарда рублей в 2027 году. При этом сборы акциза за ввезенные автомобили будут снижаться с 64,4 миллиарда рублей в 2024 году до 54,5 миллиарда рублей в 2025 году, 49,2 миллиарда рублей в 2026 году и 43,8 миллиарда рублей в 2027 году. Поступления акцизов на медицинский спирт прогнозируются в сумме 2,6 миллиарда, 2,7 миллиарда и 2,9 миллиарда соответственно в 2025, 2026 и 2027 годах. Доходы от акциза на табачную продукцию ожидаются в бюджете в сумме 49,6 миллиарда рублей в 2024 году, 46,2 миллиарда рублей в 2025 году, 46,9 миллиарда рублей в 2026 году и 47,5 миллиарда рублей в 2027 году.

https://1prime.ru/20240930/byudzhet-851872912.html

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бюджет, доходы, акцизы