https://1prime.ru/20240930/byudzhet-851876109.html

Бюджет России ожидает многомиллиардные доходы от продажи конфиската

Бюджет России ожидает многомиллиардные доходы от продажи конфиската - 30.09.2024, ПРАЙМ

Бюджет России ожидает многомиллиардные доходы от продажи конфиската

Федеральный бюджет РФ ожидает многомиллиардные доходы от продажи конфискованного имущества в 2024 и 2025 годы, следует из материалов к проекту бюджета на... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T20:55+0300

2024-09-30T20:55+0300

2024-09-30T20:55+0300

экономика

бюджет

доходы

https://cdnn.1prime.ru/img/77101/38/771013883_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9b5a2f9d34943c029eb0efb4aabd7ae1.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ ожидает многомиллиардные доходы от продажи конфискованного имущества в 2024 и 2025 годы, следует из материалов к проекту бюджета на следующие три года, внесенных правительством в Госдуму. "В 2024 и 2025 году ожидаются разовые крупные поступления денежных средств от распоряжения конфискованным имуществом и его реализации", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно представленным оценкам, средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного обращенного в собственность РФ, подлежащие зачислению в федеральный бюджет, составят в 2024 году 80,841 миллиарда рублей, а в 2025 году - 81,451 миллиарда рублей. На 2026 и 2027 годы заложены существенно меньшие суммы по этому виду доходов: соответственно 1,47 миллиарда и 1,49 миллиарда рублей. Общий объем доходов бюджета РФ от продажи материальных и нематериальных активов ожидается в сумме 232,222 миллиарда рублей в 2024 году, 194,255 миллиарда рублей в 2025 году, 97,615 миллиарда рублей в 2026 году и 90 миллиардов рублей в 2027 году. "Основными факторами изменения поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов является ожидаемое снижение доходов от выпуска материальных ценностей из государственного резерва (имеющих нерегулярный характер), а также снижение доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции на фоне динамики показателей прогноза СЭР, в том числе показателей рынка энергоносителей", - объясняют авторы. Так, доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции прогнозируются в сумме 61,1 миллиарда рублей в 2024 году, 54,8 миллиарда рублей в 2025 году, 52,6 миллиарда рублей в 2026 году и 49,2 миллиарда рублей в 2027 году. Доходы от выпуска материальных ценностей из государственного резерва ожидаются в объеме 41 миллиард рублей в 2024 году, 13,9 миллиарда рублей в 2025 году, 2 миллиарда рублей в 2026 году и 1,2 миллиарда рублей в 2027 году. Кроме того, доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду должны составить 24,7 миллиарда рублей в 2024 году, 26,3 миллиарда рублей в 2025 году, 25,8 миллиарда рублей в 2026 году и 25,6 миллиарда рублей в 2027 году.

https://1prime.ru/20240930/byudzhet-851866976.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бюджет, доходы