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Бюджет не получит доходов от прибыли Банка России в 2025 году

Бюджет не получит доходов от прибыли Банка России в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ

Бюджет не получит доходов от прибыли Банка России в 2025 году

Доходы федерального бюджета РФ от перечисления части прибыли Банка России ожидаются на уровне 105,261 миллиарда рублей в 2024 году, при этом прогноз данных... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T21:27+0300

2024-09-30T21:27+0300

2024-09-30T21:28+0300

экономика

бюджет

прибыль

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета РФ от перечисления части прибыли Банка России ожидаются на уровне 105,261 миллиарда рублей в 2024 году, при этом прогноз данных поступлений на 2025 год снижен до нуля, говорится в материалах к проекту среднесрочного бюджета, внесенного правительством в Госдуму. В 2026 году доходы от перечисления части прибыли Центрального банка РФ, согласно опубликованным документам, прогнозируются в сумме 51 миллиард рублей, а в 2027 году они резко вырастут - до 321,75 миллиарда рублей. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, всего ожидаются в объеме 2,043 триллиона рублей в 2024 году, 2,036 триллиона рублей в 2025 году, 1,855 триллиона рублей в 2026 году и чуть меньше 2 триллионов рублей в 2027 году. Наибольшая часть из них придутся на доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств ФНБ - это 889,541 миллиарда рублей в 2024 году, 953,711 миллиарда в 2025 году, 671,481 миллиарда в 2026 году и 511,837 миллиарда рублей в 2027 году. Значительная их доля также придется на доходы в виде дивидендов: 755,815 миллиарда рублей в 2024 году, 786,438 миллиарда в 2025 году, 788,489 миллиарда в 2026 году и 834,231 миллиарда рублей в 2027 году. Доходы бюджета от управления средствами ФНБ ожидаются в объеме 107,343 миллиарда рублей в 2024 году, 119,771 миллиарда в 2025 году, 141,984 миллиарда в 2026 году и 146,322 миллиарда рублей в 2027 году.

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бюджет, прибыль