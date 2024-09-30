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Акционеры ММК утвердили дивиденды за первое полугодие - 30.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240930/dividendy-851858369.html
Акционеры ММК утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры ММК утвердили дивиденды за первое полугодие - 30.09.2024, ПРАЙМ
Акционеры ММК утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за прошлое полугодие в размере 2,494 рубля на | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T10:07+0300
2024-09-30T10:19+0300
экономика
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Акционеры группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за прошлое полугодие в размере 2,494 рубля на акцию, говорится в сообщении компании."Выплатить дивиденды по результатам полугодия отчетного 2024 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" в размере 2,494 рубля (с учетом налога) на одну акцию", - говорится в сообщении.Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 октября.В последний раз ММК выплатила дивиденды - в размере 2,75 рубля на акцию - по итогам прошлого года. Общий объем выплат тогда составил 30,75 миллиарда рублей.Согласно дивидендной политике ММК, выплата дивидендов может составлять от 50% до 100% свободного денежного потока в зависимости от соотношения чистого долга к EBITDA. По итогам полугодия свободный денежный поток увеличился примерно в три раза, до 27,87 миллиарда рублей, вследствие роста EBITDA и нормализации оборотного капитала, следует из материалов компании.ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.
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ммк, дивиденды
Экономика, ММК, дивиденды
10:07 30.09.2024 (обновлено: 10:19 30.09.2024)
 
Акционеры ММК утвердили дивиденды за первое полугодие

Акционеры ММК утвердили дивиденды за I полугодие в размере 2,494 руб на акцию

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкНовая линия непрерывного горячего цинкования на Магнитогорском металлургическом комбинате
Новая линия непрерывного горячего цинкования на Магнитогорском металлургическом комбинате - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Акционеры группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за прошлое полугодие в размере 2,494 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
"Выплатить дивиденды по результатам полугодия отчетного 2024 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" в размере 2,494 рубля (с учетом налога) на одну акцию", - говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 октября.
В последний раз ММК выплатила дивиденды - в размере 2,75 рубля на акцию - по итогам прошлого года. Общий объем выплат тогда составил 30,75 миллиарда рублей.
Согласно дивидендной политике ММК, выплата дивидендов может составлять от 50% до 100% свободного денежного потока в зависимости от соотношения чистого долга к EBITDA. По итогам полугодия свободный денежный поток увеличился примерно в три раза, до 27,87 миллиарда рублей, вследствие роста EBITDA и нормализации оборотного капитала, следует из материалов компании.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.
 
ЭкономикаММКдивиденды
 
 
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