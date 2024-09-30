https://1prime.ru/20240930/dividendy-851865682.html

Акционеры "Русала" решили не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия

Акционеры "Русала" решили не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия - 30.09.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Русала" решили не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия

Акционеры "Русала" приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия, сообщила компания. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T14:26+0300

2024-09-30T14:26+0300

2024-09-30T14:26+0300

россия

русал

дивиденды

https://cdnn.1prime.ru/img/83757/77/837577739_0:277:3149:2048_1920x0_80_0_0_23f6a2658d27779b87ab664cd81d8c07.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Русала" приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия, сообщила компания. "Дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении. В конце августа "Русал" заявлял, что один из его акционеров - "Суал Партнерс" - обратился к совету директоров с просьбой созвать внеочередное собрание акционеров для целей распределения дивидендов компании за первое полугодие текущего года. Между тем совет директоров в начале сентября рекомендовал дивиденды не выплачивать. В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию. Согласно дивидендной политике холдинга, компания может принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям ежеквартально на основании финансовых результатов, при условии соблюдения требований кредитных соглашений общества, включая финансовые условия, требования применимого законодательства, а также положений дивидендной политики компании. Чистая прибыль "Русала" по МСФО в прошлом полугодии выросла на 34,5%, до 565 миллионов долларов. При этом выручка составила 5,695 миллиарда долларов, снизившись на 4,2%. А скорректированная EBIDTA подскочила сразу в 2,7 раза, до 786 миллионов долларов. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

https://1prime.ru/20240930/dividendy-851858369.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, русал, дивиденды