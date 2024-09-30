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Акционеры "НоваБев Групп" утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры "НоваБев Групп" утвердили дивиденды за первое полугодие - 30.09.2024, ПРАЙМ
Акционеры "НоваБев Групп" утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры компании "НоваБев Групп" (бывшей "Белуги Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, утвердили выплату дивидендов за первое полугодие | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:13+0300
2024-09-30T16:13+0300
2024-09-30T16:13+0300
экономика
россия
дивиденды
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Акционеры компании "НоваБев Групп" (бывшей "Белуги Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 12,5 рубля на обыкновенную акцию, следует из материалов компании. "Направить часть чистой прибыли за 6 месяцев 2024 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 12,5 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 октября.
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россия, дивиденды
Экономика, РОССИЯ, дивиденды
Акционеры "НоваБев Групп" утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры "НоваБев Групп" утвердили дивиденды за I полугодие в 12,5 руб на акцию
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Акционеры компании "НоваБев Групп" (бывшей "Белуги Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 12,5 рубля на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.
"Направить часть чистой прибыли за 6 месяцев 2024 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 12,5 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 октября.