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Силуанов спрогнозировал рост финрезультатов российских компаний

Силуанов спрогнозировал рост финрезультатов российских компаний - 30.09.2024, ПРАЙМ

Силуанов спрогнозировал рост финрезультатов российских компаний

Рост финрезультатов компаний РФ продолжится, что станет дополнительным доходом бюджетной системы, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T15:24+0300

2024-09-30T15:24+0300

2024-09-30T15:26+0300

россия

бюджет

доходы бюджета

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Рост финрезультатов компаний РФ продолжится, что станет дополнительным доходом бюджетной системы, заявил министр финансов Антон Силуанов."Рост финансовых результатов наших отечественных компаний продолжится, это будет источником и доходов казны и источником новых инвестиций", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

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россия, бюджет, доходы бюджета