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Силуанов спрогнозировал рост финрезультатов российских компаний - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Силуанов спрогнозировал рост финрезультатов российских компаний
Силуанов спрогнозировал рост финрезультатов российских компаний - 30.09.2024, ПРАЙМ
Силуанов спрогнозировал рост финрезультатов российских компаний
Рост финрезультатов компаний РФ продолжится, что станет дополнительным доходом бюджетной системы, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:24+0300
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россия
бюджет
доходы бюджета
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Рост финрезультатов компаний РФ продолжится, что станет дополнительным доходом бюджетной системы, заявил министр финансов Антон Силуанов."Рост финансовых результатов наших отечественных компаний продолжится, это будет источником и доходов казны и источником новых инвестиций", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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россия, бюджет, доходы бюджета
РОССИЯ, бюджет, доходы бюджета
15:24 30.09.2024 (обновлено: 15:26 30.09.2024)
 
Силуанов спрогнозировал рост финрезультатов российских компаний

Силуанов: рост финрезультатов российских компаний станет допдоходом бюджета

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Рост финрезультатов компаний РФ продолжится, что станет дополнительным доходом бюджетной системы, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Рост финансовых результатов наших отечественных компаний продолжится, это будет источником и доходов казны и источником новых инвестиций", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
 
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