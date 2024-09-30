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Америка зашла с козырей: мир начинает отворачиваться от доллара

Америка зашла с козырей: мир начинает отворачиваться от доллара - 30.09.2024, ПРАЙМ

Америка зашла с козырей: мир начинает отворачиваться от доллара

Инвесторы обеспокоены перспективами доллара накануне выборов в США, поэтому все чаще отдают предпочтение сделкам, в которых не используется главная мировая... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T14:06+0300

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Инвесторы обеспокоены перспективами доллара накануне выборов в США, поэтому все чаще отдают предпочтение сделкам, в которых не используется главная мировая резервная валюта. В последние недели все чаще звучат торговые рекомендации в пользу швейцарского франка, японской иены и британского фунта. Упоминается даже новозеландский доллар – словом, валюты, на которые не повлияют результаты голосования и политика Федрезерва, пишет Bloomberg.“Инвесторы стараются держаться подальше от доллара и активнее работать с другими валютами”, - говорит глобальный руководитель валютной стратегии и начальник отдела институциональных валютных продаж в регионе EMEA в RBC Capital Markets Эльза Лигнос.Дело в том, что исход выборов настолько неясен, что инвесторы не могут учитывать их в своих прогнозах и стратегиях, пояснила она.Это состояние непривычно для валютного рынка, который всегда следовал в фарватере доллара США. Традиционно на долю "валюты №1" приходится большая часть торговых расчетов на валютном рынке, однако обсуждение динамики снижения ставок ФРС и неопределенность с выборами заставляет учитывать риск оказаться в жесткой позиции.Такие компании, как Wells Fargo & Co., RBC, Allspring Global Investments и State Street Global Advisors воздерживаются от крупных долларовых ставок до конца года, ссылаясь на политическую неопределенность. Вместо этого они выбирают кросс-валютные пары: евро к норвежской кроне, франк к иене и т.п. В отношении доллара предпочитают придерживаться выжидательной тактики, не исключая его падения на фоне политической неопределенности.Зато спекулянты увеличивают ставки на доллар, что неудивительно на фоне ожиданий усиления волатильности. В целом рынок настроен к американской валюте умеренно негативно, и это продлится как минимум до выборов. Покупка долларов по отношению к мексиканскому песо и китайскому юаню по-прежнему является способом разыграть так называемую "сделку Трампа". Если он выиграет и реализует планы ввести пошлины на импорт, доллар может укрепиться. Но все это неточно, заключает издание.

https://1prime.ru/20240927/dollar-851821949.html

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