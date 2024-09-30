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Америка зашла с козырей: мир начинает отворачиваться от доллара - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Америка зашла с козырей: мир начинает отворачиваться от доллара
Америка зашла с козырей: мир начинает отворачиваться от доллара - 30.09.2024, ПРАЙМ
Америка зашла с козырей: мир начинает отворачиваться от доллара
Инвесторы обеспокоены перспективами доллара накануне выборов в США, поэтому все чаще отдают предпочтение сделкам, в которых не используется главная мировая... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T14:06+0300
2024-09-30T14:08+0300
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Инвесторы обеспокоены перспективами доллара накануне выборов в США, поэтому все чаще отдают предпочтение сделкам, в которых не используется главная мировая резервная валюта. В последние недели все чаще звучат торговые рекомендации в пользу швейцарского франка, японской иены и британского фунта. Упоминается даже новозеландский доллар – словом, валюты, на которые не повлияют результаты голосования и политика Федрезерва, пишет Bloomberg.“Инвесторы стараются держаться подальше от доллара и активнее работать с другими валютами”, - говорит глобальный руководитель валютной стратегии и начальник отдела институциональных валютных продаж в регионе EMEA в RBC Capital Markets Эльза Лигнос.Дело в том, что исход выборов настолько неясен, что инвесторы не могут учитывать их в своих прогнозах и стратегиях, пояснила она.Это состояние непривычно для валютного рынка, который всегда следовал в фарватере доллара США. Традиционно на долю "валюты №1" приходится большая часть торговых расчетов на валютном рынке, однако обсуждение динамики снижения ставок ФРС и неопределенность с выборами заставляет учитывать риск оказаться в жесткой позиции.Такие компании, как Wells Fargo &amp; Co., RBC, Allspring Global Investments и State Street Global Advisors воздерживаются от крупных долларовых ставок до конца года, ссылаясь на политическую неопределенность. Вместо этого они выбирают кросс-валютные пары: евро к норвежской кроне, франк к иене и т.п. В отношении доллара предпочитают придерживаться выжидательной тактики, не исключая его падения на фоне политической неопределенности.Зато спекулянты увеличивают ставки на доллар, что неудивительно на фоне ожиданий усиления волатильности. В целом рынок настроен к американской валюте умеренно негативно, и это продлится как минимум до выборов. Покупка долларов по отношению к мексиканскому песо и китайскому юаню по-прежнему является способом разыграть так называемую "сделку Трампа". Если он выиграет и реализует планы ввести пошлины на импорт, доллар может укрепиться. Но все это неточно, заключает издание.
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доллар, доллар сша, переход на доллар, курсы валют
доллар, Доллар США, переход на доллар, Курсы валют
14:06 30.09.2024 (обновлено: 14:08 30.09.2024)
 
Америка зашла с козырей: мир начинает отворачиваться от доллара

Bloomberg: инвесторы отворачиваются от доллара в ожидании результатов выборов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Инвесторы обеспокоены перспективами доллара накануне выборов в США, поэтому все чаще отдают предпочтение сделкам, в которых не используется главная мировая резервная валюта. В последние недели все чаще звучат торговые рекомендации в пользу швейцарского франка, японской иены и британского фунта. Упоминается даже новозеландский доллар – словом, валюты, на которые не повлияют результаты голосования и политика Федрезерва, пишет Bloomberg.
“Инвесторы стараются держаться подальше от доллара и активнее работать с другими валютами”, - говорит глобальный руководитель валютной стратегии и начальник отдела институциональных валютных продаж в регионе EMEA в RBC Capital Markets Эльза Лигнос.
Дело в том, что исход выборов настолько неясен, что инвесторы не могут учитывать их в своих прогнозах и стратегиях, пояснила она.
Это состояние непривычно для валютного рынка, который всегда следовал в фарватере доллара США. Традиционно на долю "валюты №1" приходится большая часть торговых расчетов на валютном рынке, однако обсуждение динамики снижения ставок ФРС и неопределенность с выборами заставляет учитывать риск оказаться в жесткой позиции.
Такие компании, как Wells Fargo & Co., RBC, Allspring Global Investments и State Street Global Advisors воздерживаются от крупных долларовых ставок до конца года, ссылаясь на политическую неопределенность. Вместо этого они выбирают кросс-валютные пары: евро к норвежской кроне, франк к иене и т.п. В отношении доллара предпочитают придерживаться выжидательной тактики, не исключая его падения на фоне политической неопределенности.
Зато спекулянты увеличивают ставки на доллар, что неудивительно на фоне ожиданий усиления волатильности. В целом рынок настроен к американской валюте умеренно негативно, и это продлится как минимум до выборов. Покупка долларов по отношению к мексиканскому песо и китайскому юаню по-прежнему является способом разыграть так называемую "сделку Трампа". Если он выиграет и реализует планы ввести пошлины на импорт, доллар может укрепиться. Но все это неточно, заключает издание.
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