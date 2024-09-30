https://1prime.ru/20240930/dollar-851870238.html

В Минэкономразвития раскрыли, когда курс доллара достигнет 100 рублей

В Минэкономразвития раскрыли, когда курс доллара достигнет 100 рублей - 30.09.2024, ПРАЙМ

В Минэкономразвития раскрыли, когда курс доллара достигнет 100 рублей

Минэкономразвития России прогнозирует, что курс доллара превысит 100 рублей в июле 2026 года и составит 100,1 рубля за доллар, следует из прогноза... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T16:28+0300

2024-09-30T16:28+0300

2024-09-30T16:28+0300

россия

доллар

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России прогнозирует, что курс доллара превысит 100 рублей в июле 2026 года и составит 100,1 рубля за доллар, следует из прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы. Ранее в сентябре представитель министерства говорил, что на конец текущего года курс доллара ожидается на уровне 93,8 рубля. В опубликованном в понедельник документе эти оценки сохранены. С июля 2026 года по декабрь 2027 года министерство ожидает постепенное ослабление национальной валюты - до 105 рублей за доллар в конце прогнозного периода (декабрь 2027 года). В текущем году курс доллара составит в среднем 91,2 рубля, в 2025 году - 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно.

https://1prime.ru/20240930/dollar-851865475.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, доллар, рубль