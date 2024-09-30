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В Минэкономразвития раскрыли, когда курс доллара достигнет 100 рублей - 30.09.2024, ПРАЙМ
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В Минэкономразвития раскрыли, когда курс доллара достигнет 100 рублей
В Минэкономразвития раскрыли, когда курс доллара достигнет 100 рублей - 30.09.2024, ПРАЙМ
В Минэкономразвития раскрыли, когда курс доллара достигнет 100 рублей
Минэкономразвития России прогнозирует, что курс доллара превысит 100 рублей в июле 2026 года и составит 100,1 рубля за доллар, следует из прогноза... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:28+0300
2024-09-30T16:28+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России прогнозирует, что курс доллара превысит 100 рублей в июле 2026 года и составит 100,1 рубля за доллар, следует из прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы. Ранее в сентябре представитель министерства говорил, что на конец текущего года курс доллара ожидается на уровне 93,8 рубля. В опубликованном в понедельник документе эти оценки сохранены. С июля 2026 года по декабрь 2027 года министерство ожидает постепенное ослабление национальной валюты - до 105 рублей за доллар в конце прогнозного периода (декабрь 2027 года). В текущем году курс доллара составит в среднем 91,2 рубля, в 2025 году - 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно.
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россия, доллар, рубль
РОССИЯ, доллар, рубль
16:28 30.09.2024
 
В Минэкономразвития раскрыли, когда курс доллара достигнет 100 рублей

Минэк спрогнозировал рост доллара до 100 рублей в июле 2026 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России прогнозирует, что курс доллара превысит 100 рублей в июле 2026 года и составит 100,1 рубля за доллар, следует из прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы.
Ранее в сентябре представитель министерства говорил, что на конец текущего года курс доллара ожидается на уровне 93,8 рубля. В опубликованном в понедельник документе эти оценки сохранены.
С июля 2026 года по декабрь 2027 года министерство ожидает постепенное ослабление национальной валюты - до 105 рублей за доллар в конце прогнозного периода (декабрь 2027 года).
В текущем году курс доллара составит в среднем 91,2 рубля, в 2025 году - 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
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