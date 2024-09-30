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Доля доллара в мировых резервах упала до минимума за 30 лет - 30.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240930/dollar-851874319.html
Доля доллара в мировых резервах упала до минимума за 30 лет
Доля доллара в мировых резервах упала до минимума за 30 лет - 30.09.2024, ПРАЙМ
Доля доллара в мировых резервах упала до минимума за 30 лет
Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам второго квартала упала до минимума за три десятилетия, главным образом центробанки "перекладывались" в... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T19:14+0300
2024-09-30T19:15+0300
экономика
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам второго квартала упала до минимума за три десятилетия, главным образом центробанки "перекладывались" в нерезервные валюты, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда. Согласно данным организации, доля доллара в международных валютных резервах за апрель-июнь упала на 0,7 процентного пункта, а за год – на 1,2 процентного пункта, до 58,22%. Это стало наименьшим уровнем с 1995 года - более ранней статистики МВФ не предоставляет. Единственной другой резервной валютой, чья доля за последний год снизилась, стал китайский юань – на 0,31 процентного пункта, до минимальных за четыре года 2,14%. Главным бенефициаром сокращения удельного веса доллара и юаня стали нерезервные валюты – центробанки нарастили инвестиции резервов в них за год на 0,63 процентного пункта, до 4,25%. Последний раз больше было в третьем квартале 2012 года – однако тогда в эту группу входили австралийский и канадский доллар, на которые на тот момент приходилось примерно 2,9% от активов регуляторов. Среди резервных валют сильнее всего выросла доля австралийского доллара – на 0,27 процентного пункта, до 2,24%, а также японской иены – на 0,22 процентного пункта, до 5,59%. По 0,17 процентного пункта прибавили фунт стерлингов и канадский доллар – до 4,94% и 2,68% соответственно. Доля швейцарского франка за последний год почти не изменилась, оставаясь на уровне 0,2%. Доля евро за последний год выросла до 19,76% с 19,72%, оставаясь ниже традиционных для него 20%. Этой отметки европейская валюта не может достичь уже шесть кварталов подряд.
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Экономика
19:14 30.09.2024 (обновлено: 19:15 30.09.2024)
 
Доля доллара в мировых резервах упала до минимума за 30 лет

Доля доллара в мировых резервах упала до минимума за 30 лет - до 58,22%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам второго квартала упала до минимума за три десятилетия, главным образом центробанки "перекладывались" в нерезервные валюты, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда.
Согласно данным организации, доля доллара в международных валютных резервах за апрель-июнь упала на 0,7 процентного пункта, а за год – на 1,2 процентного пункта, до 58,22%. Это стало наименьшим уровнем с 1995 года - более ранней статистики МВФ не предоставляет.
Единственной другой резервной валютой, чья доля за последний год снизилась, стал китайский юань – на 0,31 процентного пункта, до минимальных за четыре года 2,14%.
Главным бенефициаром сокращения удельного веса доллара и юаня стали нерезервные валюты – центробанки нарастили инвестиции резервов в них за год на 0,63 процентного пункта, до 4,25%. Последний раз больше было в третьем квартале 2012 года – однако тогда в эту группу входили австралийский и канадский доллар, на которые на тот момент приходилось примерно 2,9% от активов регуляторов.
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Среди резервных валют сильнее всего выросла доля австралийского доллара – на 0,27 процентного пункта, до 2,24%, а также японской иены – на 0,22 процентного пункта, до 5,59%. По 0,17 процентного пункта прибавили фунт стерлингов и канадский доллар – до 4,94% и 2,68% соответственно. Доля швейцарского франка за последний год почти не изменилась, оставаясь на уровне 0,2%.
Доля евро за последний год выросла до 19,76% с 19,72%, оставаясь ниже традиционных для него 20%. Этой отметки европейская валюта не может достичь уже шесть кварталов подряд.
 
Экономика
 
 
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