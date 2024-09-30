https://1prime.ru/20240930/energetika-851859115.html

Россия готова сотрудничать с любыми странами, заявил Новак

Россия готова сотрудничать с любыми странами, заявил Новак - 30.09.2024, ПРАЙМ

Россия готова сотрудничать с любыми странами, заявил Новак

Россия готова сотрудничать с любыми странами в сфере энергетики, в том числе с США, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T10:30+0300

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2024-09-30T10:40+0300

энергетика

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия готова сотрудничать с любыми странами в сфере энергетики, в том числе с США, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак подчеркнул, что Россия всегда была открыта для сотрудничества с США. "Не мы прервали отношения в энергетике, которые между нашими странами складывались. Я напомню, что это США ввели запрет на поставку туда российских энергетических ресурсов. Не мы же это приняли решение", - сказал он в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл. На вопрос о возможности в будущем восстановить отношения в сфере ТЭК с Вашингтоном Новак ответил, что Россия "всегда готова работать с любой страной". "Мы сами никогда ни с кем не прерывали этих отношений. Если есть интерес и желание (со стороны других стран - ред.), мы готовы сотрудничать", - заключил вице-премьер. Вашингтон активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх в сентябре заявлял, что США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку. В РФ не раз обращали внимание на то, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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