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Россия готова сотрудничать с любыми странами, заявил Новак - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Россия готова сотрудничать с любыми странами, заявил Новак
Россия готова сотрудничать с любыми странами, заявил Новак - 30.09.2024, ПРАЙМ
Россия готова сотрудничать с любыми странами, заявил Новак
Россия готова сотрудничать с любыми странами в сфере энергетики, в том числе с США, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T10:30+0300
2024-09-30T10:40+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия готова сотрудничать с любыми странами в сфере энергетики, в том числе с США, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак подчеркнул, что Россия всегда была открыта для сотрудничества с США. "Не мы прервали отношения в энергетике, которые между нашими странами складывались. Я напомню, что это США ввели запрет на поставку туда российских энергетических ресурсов. Не мы же это приняли решение", - сказал он в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл. На вопрос о возможности в будущем восстановить отношения в сфере ТЭК с Вашингтоном Новак ответил, что Россия "всегда готова работать с любой страной". "Мы сами никогда ни с кем не прерывали этих отношений. Если есть интерес и желание (со стороны других стран - ред.), мы готовы сотрудничать", - заключил вице-премьер. Вашингтон активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх в сентябре заявлял, что США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку. В РФ не раз обращали внимание на то, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, сша
Энергетика, РОССИЯ, США
10:30 30.09.2024 (обновлено: 10:40 30.09.2024)
 
Россия готова сотрудничать с любыми странами, заявил Новак

Новак: РФ готова сотрудничать в энергетике с любыми странами, в том числе США

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия готова сотрудничать с любыми странами в сфере энергетики, в том числе с США, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак подчеркнул, что Россия всегда была открыта для сотрудничества с США. "Не мы прервали отношения в энергетике, которые между нашими странами складывались. Я напомню, что это США ввели запрет на поставку туда российских энергетических ресурсов. Не мы же это приняли решение", - сказал он в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл.
На вопрос о возможности в будущем восстановить отношения в сфере ТЭК с Вашингтоном Новак ответил, что Россия "всегда готова работать с любой страной".
"Мы сами никогда ни с кем не прерывали этих отношений. Если есть интерес и желание (со стороны других стран - ред.), мы готовы сотрудничать", - заключил вице-премьер.
Вашингтон активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх в сентябре заявлял, что США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку.
В РФ не раз обращали внимание на то, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭнергетикаРОССИЯСША
 
 
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