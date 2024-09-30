Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия попросила Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение - 30.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240930/energetika-851869628.html
Венгрия попросила Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение
Венгрия попросила Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение - 30.09.2024, ПРАЙМ
Венгрия попросила Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к Министерству иностранных дел Украины с просьбой не предпринимать односторонних действий, которые могут негативно... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:08+0300
2024-09-30T16:08+0300
энергетика
венгрия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к Министерству иностранных дел Украины с просьбой не предпринимать односторонних действий, которые могут негативно сказаться на энергоснабжении Венгрии."Я попросил господина министра: поскольку Венгрия обеспечивает на полную мощность поставки энергии на Украину, мы бы хотели, чтобы Украина воздерживалась в будущем от односторонних неожиданных шагов, подобных совершенным в последнее время и поставивших энергоснабжение Венгрии перед чрезвычайными вызовами", - отметил Сийярто.Это заявление было сделано после вступления в силу нового соглашения о транзите нефти через Украину, которое дает право венгерской нефтегазовой компании MOL собственности на нефть, начиная с белорусско-украинской границы.По его словам, Будапешт также обратился к Украине с просьбой прекратить дискриминацию венгерских компаний на украинском рынке. Венгрия также выразила свое несогласие с выделением Украине средств из Европейского фонда мира на вооружение, пока не будет устранена дискриминация венгерских фирм.
https://1prime.ru/20240829/nato-851209990.html
венгрия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, украина
Энергетика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
16:08 30.09.2024
 
Венгрия попросила Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение

Сийярто: Венгрия попросила Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к Министерству иностранных дел Украины с просьбой не предпринимать односторонних действий, которые могут негативно сказаться на энергоснабжении Венгрии.
"Я попросил господина министра: поскольку Венгрия обеспечивает на полную мощность поставки энергии на Украину, мы бы хотели, чтобы Украина воздерживалась в будущем от односторонних неожиданных шагов, подобных совершенным в последнее время и поставивших энергоснабжение Венгрии перед чрезвычайными вызовами", - отметил Сийярто.
Это заявление было сделано после вступления в силу нового соглашения о транзите нефти через Украину, которое дает право венгерской нефтегазовой компании MOL собственности на нефть, начиная с белорусско-украинской границы.
По его словам, Будапешт также обратился к Украине с просьбой прекратить дискриминацию венгерских компаний на украинском рынке. Венгрия также выразила свое несогласие с выделением Украине средств из Европейского фонда мира на вооружение, пока не будет устранена дискриминация венгерских фирм.
Петер Сийярто
В Венгрии категорично высказались о подготовке военных на Украине
29 августа, 17:31
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала