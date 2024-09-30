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Венгрия попросила Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение
Венгрия попросила Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение - 30.09.2024, ПРАЙМ
Венгрия попросила Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к Министерству иностранных дел Украины с просьбой не предпринимать односторонних действий, которые могут негативно... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:08+0300
2024-09-30T16:08+0300
2024-09-30T16:08+0300
энергетика
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к Министерству иностранных дел Украины с просьбой не предпринимать односторонних действий, которые могут негативно сказаться на энергоснабжении Венгрии."Я попросил господина министра: поскольку Венгрия обеспечивает на полную мощность поставки энергии на Украину, мы бы хотели, чтобы Украина воздерживалась в будущем от односторонних неожиданных шагов, подобных совершенным в последнее время и поставивших энергоснабжение Венгрии перед чрезвычайными вызовами", - отметил Сийярто.Это заявление было сделано после вступления в силу нового соглашения о транзите нефти через Украину, которое дает право венгерской нефтегазовой компании MOL собственности на нефть, начиная с белорусско-украинской границы.По его словам, Будапешт также обратился к Украине с просьбой прекратить дискриминацию венгерских компаний на украинском рынке. Венгрия также выразила свое несогласие с выделением Украине средств из Европейского фонда мира на вооружение, пока не будет устранена дискриминация венгерских фирм.
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венгрия, украина
Энергетика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
Венгрия попросила Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение
Сийярто: Венгрия попросила Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к Министерству иностранных дел Украины с просьбой не предпринимать односторонних действий, которые могут негативно сказаться на энергоснабжении Венгрии.
"Я попросил господина министра: поскольку Венгрия обеспечивает на полную мощность поставки энергии на Украину, мы бы хотели, чтобы Украина воздерживалась в будущем от односторонних неожиданных шагов, подобных совершенным в последнее время и поставивших энергоснабжение Венгрии перед чрезвычайными вызовами", - отметил Сийярто.
Это заявление было сделано после вступления в силу нового соглашения о транзите нефти через Украину, которое дает право венгерской нефтегазовой компании MOL собственности на нефть, начиная с белорусско-украинской границы.
По его словам, Будапешт также обратился к Украине с просьбой прекратить дискриминацию венгерских компаний на украинском рынке. Венгрия также выразила свое несогласие с выделением Украине средств из Европейского фонда мира на вооружение, пока не будет устранена дискриминация венгерских фирм.
В Венгрии категорично высказались о подготовке военных на Украине