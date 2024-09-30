https://1prime.ru/20240930/es-851859491.html

Эксперт призвал ЕС взять пример с новых российских регионов

Эксперт призвал ЕС взять пример с новых российских регионов - 30.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт призвал ЕС взять пример с новых российских регионов

Европейским государствам нужно брать пример с новых российских регионов, посоветовал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T10:40+0300

2024-09-30T10:40+0300

2024-09-30T10:40+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – ПРАЙМ. Европейским государствам нужно брать пример с новых российских регионов, посоветовал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.Таким образом он порекомендовал странам Европейского союза путем народного волеизъявления "сбросить оковы и освободиться от диктата США", как в свое время это сделали новые российские регионы.Смирнов уточнил, что воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в 2022 году показало мировому сообществу, что только всенародное волеизъявление жителей региона может определять его статус и государственную принадлежность.В 2022 году 23-27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России.

https://1prime.ru/20240930/yadernaya-doktrina-851857171.html

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россия, ес, новые регионы рф