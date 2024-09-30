https://1prime.ru/20240930/finansirovanie-851877707.html
Путин подписал закон о финансировании мер поддержки участников СВО
Путин подписал закон о финансировании мер поддержки участников СВО - 30.09.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о финансировании мер поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности исполнения федерального и региональных бюджетов и позволяющий финансово обеспечить меры... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T22:45+0300
2024-09-30T22:45+0300
2024-09-30T22:46+0300
экономика
владимир путин
финансирование
участники сво
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности исполнения федерального и региональных бюджетов и позволяющий финансово обеспечить меры поддержки участников СВО; соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ. Он приостанавливает до конца текущего года действие отдельных норм Бюджетного кодекса, а также позволяет увеличить межбюджетные трансферты регионам. Уточняется, что ранее в законодательстве были предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки для участников СВО: доплаты к денежному довольствию, стимулирующие и компенсационные выплаты. Эти меры требуют "значительных затрат федерального бюджета", отмечают авторы. Принятие предложенных кабмином изменений требуется для финансового обеспечения этих мер. Новый закон позволяет правительству РФ увеличить трансферты из федерального бюджета для финансирования расходов регионов, в частности - на медицинское обслуживание участников СВО. Кроме того, документ содержит нормы, позволяющие не привлекать к ответственности чиновников, которые не выполнили государственное или муниципальное задание из-за введенных антитеррористических ограничений на отдельных территориях. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://1prime.ru/20240930/putin-851864118.html
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владимир путин, финансирование, участники сво
Экономика, Владимир Путин, финансирование, участники СВО
Путин подписал закон о финансировании мер поддержки участников СВО
Путин подписал закон, позволяющий профинансировать меры поддержки участников СВО
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности исполнения федерального и региональных бюджетов и позволяющий финансово обеспечить меры поддержки участников СВО; соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ был внесен в Госдуму правительством РФ. Он приостанавливает до конца текущего года действие отдельных норм Бюджетного кодекса, а также позволяет увеличить межбюджетные трансферты регионам.
Уточняется, что ранее в законодательстве были предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки для участников СВО: доплаты к денежному довольствию, стимулирующие и компенсационные выплаты. Эти меры требуют "значительных затрат федерального бюджета", отмечают авторы. Принятие предложенных кабмином изменений требуется для финансового обеспечения этих мер.
Новый закон позволяет правительству РФ увеличить трансферты из федерального бюджета для финансирования расходов регионов, в частности - на медицинское обслуживание участников СВО.
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Кроме того, документ содержит нормы, позволяющие не привлекать к ответственности чиновников, которые не выполнили государственное или муниципальное задание из-за введенных антитеррористических ограничений на отдельных территориях. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.