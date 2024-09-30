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Назван объем ФНБ на конец 2025 года - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Назван объем ФНБ на конец 2025 года
Назван объем ФНБ на конец 2025 года - 30.09.2024, ПРАЙМ
Назван объем ФНБ на конец 2025 года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2025 года составит 12,883 триллиона рублей, или 6% ВВП, а на конец текущего года объем фонда оценивается | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:07+0300
2024-09-30T15:35+0300
экономика
россия
фнб
бюджет
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2025 года составит 12,883 триллиона рублей, или 6% ВВП, а на конец текущего года объем фонда оценивается в размере 11,055 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2025-2027 годы.Согласно пояснительной записке, на конец 2026 и 2027 годов объем фонда составит 14,927 триллиона рублей (6,5% ВВП) и 16,497 триллиона рублей (6,6% ВВП) соответственно. На конец текущего года объем ФНБ оценивается в размере 11,055 триллиона рублей.
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россия, фнб, бюджет
Экономика, РОССИЯ, ФНБ, бюджет
15:07 30.09.2024 (обновлено: 15:35 30.09.2024)
 
Назван объем ФНБ на конец 2025 года

Объем ФНБ на конец 2025 года составит 12,888 триллиона рублей

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2025 года составит 12,883 триллиона рублей, или 6% ВВП, а на конец текущего года объем фонда оценивается в размере 11,055 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2025-2027 годы.
Согласно пояснительной записке, на конец 2026 и 2027 годов объем фонда составит 14,927 триллиона рублей (6,5% ВВП) и 16,497 триллиона рублей (6,6% ВВП) соответственно. На конец текущего года объем ФНБ оценивается в размере 11,055 триллиона рублей.
 
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