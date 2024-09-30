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МЭР ожидает роста перевозок пассажиров на ж/д России в текущем году - 30.09.2024, ПРАЙМ
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МЭР ожидает роста перевозок пассажиров на ж/д России в текущем году
МЭР ожидает роста перевозок пассажиров на ж/д России в текущем году - 30.09.2024, ПРАЙМ
МЭР ожидает роста перевозок пассажиров на ж/д России в текущем году
Рост перевозок пассажиров на сети железных дорог России в 2024 году планируется на 1,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,226 миллиарда человек, а в 2027... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:29+0300
2024-09-30T16:52+0300
россия
мэр
транспорт
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Рост перевозок пассажиров на сети железных дорог России в 2024 году планируется на 1,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,226 миллиарда человек, а в 2027 году они увеличатся до 1,252 миллиарда человек, говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.Указано, что на железнодорожном транспорте по итогам 2023 года перевезено 1,2 миллиарда человек (рост на 5,8%), пассажирооборот вырос на 11,2% - до 138 миллиардов пассажиро-километров. По оперативным данным Росстата, в январе–июле 2024 года железнодорожным транспортом отправлено 732,9 миллиона человек (рост на 7,5%), пассажирооборот составил 82,6 миллиарда пассажиро-километров (рост на 7,5 %)."С учетом сложившихся тенденций число пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в 2024 году оценивается в размере 1 226,4 миллиона человек (на 1,5% выше уровня 2023 года), пассажирооборот оценивается в размере 140,9 миллиардов пассажиро-километров (рост на 2,1%)", - пишет МЭР.В среднесрочной перспективе на железнодорожном транспорте министерство прогнозирует поступательный рост пассажирских перевозок. "В 2027 году объем перевозок пассажиров составит 1 252,4 миллиона человек (рост на 3,6% к уровню 2023 года), пассажирооборот – 143,2 миллиарда пассажиро-километров (рост на 3,7%)", - написано в прогнозе.Рост перевозок планируется обеспечить в основном за счет развития внутригородских перевозок железнодорожным транспортом в крупных агломерациях и пригородных перевозок железнодорожным транспортом на основе формирования оптимальной маршрутной сети, развития скоростного движения, повышения качества и внедрения инновационных технологий, развития безбарьерной среды для маломобильных пассажиров.Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2024 года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе - на 7,1%, сообщила компания в начале сентября.РЖД в 2024 году планируют рост перевозок пассажиров в поездах на 1,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,218 миллиарда человек. В частности, в дальнем следовании предполагается перевезти 125,1 миллиона пассажиров (рост на 2,5%), в пригородном сообщении – 1,093 миллиарда человек (рост на 1,4%). Такие прогнозы были приведены в слайдах к интервью замгендиректора РЖД Ивана Колесникова корпоративному телевидению компании - РЖД-ТВ.
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россия, мэр, транспорт
РОССИЯ, МЭР, Транспорт
16:29 30.09.2024 (обновлено: 16:52 30.09.2024)
 
МЭР ожидает роста перевозок пассажиров на ж/д России в текущем году

МЭР ожидает роста перевозок пассажиров на ж/д России в 2024 году на 1,5%

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАэроэкспресс
Аэроэкспресс - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Рост перевозок пассажиров на сети железных дорог России в 2024 году планируется на 1,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,226 миллиарда человек, а в 2027 году они увеличатся до 1,252 миллиарда человек, говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.
Указано, что на железнодорожном транспорте по итогам 2023 года перевезено 1,2 миллиарда человек (рост на 5,8%), пассажирооборот вырос на 11,2% - до 138 миллиардов пассажиро-километров. По оперативным данным Росстата, в январе–июле 2024 года железнодорожным транспортом отправлено 732,9 миллиона человек (рост на 7,5%), пассажирооборот составил 82,6 миллиарда пассажиро-километров (рост на 7,5 %).
"С учетом сложившихся тенденций число пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в 2024 году оценивается в размере 1 226,4 миллиона человек (на 1,5% выше уровня 2023 года), пассажирооборот оценивается в размере 140,9 миллиардов пассажиро-километров (рост на 2,1%)", - пишет МЭР.
В среднесрочной перспективе на железнодорожном транспорте министерство прогнозирует поступательный рост пассажирских перевозок. "В 2027 году объем перевозок пассажиров составит 1 252,4 миллиона человек (рост на 3,6% к уровню 2023 года), пассажирооборот – 143,2 миллиарда пассажиро-километров (рост на 3,7%)", - написано в прогнозе.
Рост перевозок планируется обеспечить в основном за счет развития внутригородских перевозок железнодорожным транспортом в крупных агломерациях и пригородных перевозок железнодорожным транспортом на основе формирования оптимальной маршрутной сети, развития скоростного движения, повышения качества и внедрения инновационных технологий, развития безбарьерной среды для маломобильных пассажиров.
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2024 года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе - на 7,1%, сообщила компания в начале сентября.
РЖД в 2024 году планируют рост перевозок пассажиров в поездах на 1,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,218 миллиарда человек. В частности, в дальнем следовании предполагается перевезти 125,1 миллиона пассажиров (рост на 2,5%), в пригородном сообщении – 1,093 миллиарда человек (рост на 1,4%). Такие прогнозы были приведены в слайдах к интервью замгендиректора РЖД Ивана Колесникова корпоративному телевидению компании - РЖД-ТВ.
 
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