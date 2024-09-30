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Минэкономразвития спрогнозировало рост добычи газа в России в 2024 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост добычи газа в России в 2024 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития спрогнозировало рост добычи газа в России в 2024 году
Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста добычи газа в РФ на 4,8%, до 668,2 миллиарда кубометров, в 2025 году - на 4,1%, до 695,4 миллиарда кубометров,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:40+0300
2024-09-30T15:40+0300
2024-09-30T15:41+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста добычи газа в РФ на 4,8%, до 668,2 миллиарда кубометров, в 2025 году - на 4,1%, до 695,4 миллиарда кубометров, говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму. В 2026 году МЭР базово ожидает роста добычи на 2%, до 709,1 миллиарда кубометров, а в 2027 году - еще на 2,9%, до 729,7 миллиарда. При этом в апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало, что добыча в 2024 году вырастет на 4,6%, до 666,7 миллиарда кубометров, а в 2025 году - на 4,3%, до 695,4 миллиарда. Таким образом, по итогам 2024 года ведомство чуть повысило прогноз, а по итогам следующего года - сохранило на прежнем уровне. Согласно обновленному консервативному прогнозу, добыча газа в РФ в 2024 году составит также 668,2 миллиарда кубометров, а в 2025 году сократится на 1,3%, до 659,8 миллиарда кубометров. В 2026 году она восстановится до 666 миллиардов, а к 2027 году достигнет 671 миллиарда кубометров.
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россия, газ
Минэкономразвития спрогнозировало рост добычи газа в России в 2024 году
МЭР базово ждет в 2024 году роста добычи газа в России на 4,8%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста добычи газа в РФ на 4,8%, до 668,2 миллиарда кубометров, в 2025 году - на 4,1%, до 695,4 миллиарда кубометров, говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.
В 2026 году МЭР базово ожидает роста добычи на 2%, до 709,1 миллиарда кубометров, а в 2027 году - еще на 2,9%, до 729,7 миллиарда.
При этом в апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало, что добыча в 2024 году вырастет на 4,6%, до 666,7 миллиарда кубометров, а в 2025 году - на 4,3%, до 695,4 миллиарда. Таким образом, по итогам 2024 года ведомство чуть повысило прогноз, а по итогам следующего года - сохранило на прежнем уровне.
Согласно обновленному консервативному прогнозу, добыча газа в РФ в 2024 году составит также 668,2 миллиарда кубометров, а в 2025 году сократится на 1,3%, до 659,8 миллиарда кубометров. В 2026 году она восстановится до 666 миллиардов, а к 2027 году достигнет 671 миллиарда кубометров.
Новак выступил за повышение роли ФСЭГ на глобальном рынке газа