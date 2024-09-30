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Раскрыт возможный объем госзаимствований РФ на внутреннем рынке в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Раскрыт возможный объем госзаимствований РФ на внутреннем рынке в 2025 году
Раскрыт возможный объем госзаимствований РФ на внутреннем рынке в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыт возможный объем госзаимствований РФ на внутреннем рынке в 2025 году
Государственные внутренние заимствования РФ в 2025 году составят 4,781 триллиона рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:42+0300
2024-09-30T15:52+0300
энергетика
россия
газпром
добыча газа
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Государственные внутренние заимствования РФ в 2025 году составят 4,781 триллиона рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов."Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2025 - 2027 годах будут выступать государственные заимствования Российской Федерации", - говорится в документе."В 2025 году размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, планируется в объеме 4 781 056,3 миллиона рублей, в 2026 году - 5 075 978,8 миллиона рублей, в 2027 году - 5 244 660,6 миллиона рублей", - говорится в документе в части источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, в 2025 году составит 1,416 триллиона рублей, в 2026 году - 1,34 триллиона рублей, в 2027 году - 1,327 триллиона рублей.
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россия, газпром, добыча газа
Энергетика, РОССИЯ, Газпром, добыча газа
15:42 30.09.2024 (обновлено: 15:52 30.09.2024)
 
Раскрыт возможный объем госзаимствований РФ на внутреннем рынке в 2025 году

Госзаимствования РФ на внутреннем рынке планируются на уровне 4,781 трлн руб

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Государственные внутренние заимствования РФ в 2025 году составят 4,781 триллиона рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2025 - 2027 годах будут выступать государственные заимствования Российской Федерации", - говорится в документе.
"В 2025 году размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, планируется в объеме 4 781 056,3 миллиона рублей, в 2026 году - 5 075 978,8 миллиона рублей, в 2027 году - 5 244 660,6 миллиона рублей", - говорится в документе в части источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, в 2025 году составит 1,416 триллиона рублей, в 2026 году - 1,34 триллиона рублей, в 2027 году - 1,327 триллиона рублей.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2023
Минфин займет средства для замещения внешних госзаимствований
6 декабря 2023, 17:27
 
ЭнергетикаРОССИЯГазпромдобыча газа
 
 
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