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Раскрыт возможный объем госзаимствований РФ на внутреннем рынке в 2025 году

Раскрыт возможный объем госзаимствований РФ на внутреннем рынке в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыт возможный объем госзаимствований РФ на внутреннем рынке в 2025 году

Государственные внутренние заимствования РФ в 2025 году составят 4,781 триллиона рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T15:42+0300

2024-09-30T15:42+0300

2024-09-30T15:52+0300

энергетика

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Государственные внутренние заимствования РФ в 2025 году составят 4,781 триллиона рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов."Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2025 - 2027 годах будут выступать государственные заимствования Российской Федерации", - говорится в документе."В 2025 году размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, планируется в объеме 4 781 056,3 миллиона рублей, в 2026 году - 5 075 978,8 миллиона рублей, в 2027 году - 5 244 660,6 миллиона рублей", - говорится в документе в части источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, в 2025 году составит 1,416 триллиона рублей, в 2026 году - 1,34 триллиона рублей, в 2027 году - 1,327 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20231206/842481317.html

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россия, газпром, добыча газа