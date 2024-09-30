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Минэкономразвития ожидает роста экспорта российского газа в 2024 году
Минэкономразвития ожидает роста экспорта российского газа в 2024 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития ожидает роста экспорта российского газа в 2024 году
Минэкономразвития ждет в 2024 году роста экспорта трубопроводного газа из России на 10,3%, до 111,4 миллиарда кубометров, в 2025 году - на 7,7%, до 120... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:58+0300
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2024-09-30T16:01+0300
энергетика
россия
экспорт газа
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ждет в 2024 году роста экспорта трубопроводного газа из России на 10,3%, до 111,4 миллиарда кубометров, в 2025 году - на 7,7%, до 120 миллиардов кубометров, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму. Согласно прогнозу, показатель в 2026 году вырастет до 126 миллиардов кубов, а в 2027 году составит 122 миллиарда кубометров.
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россия, экспорт газа
Энергетика, РОССИЯ, экспорт газа
Минэкономразвития ожидает роста экспорта российского газа в 2024 году
МЭР: экспорт российского газа в 2024 г вырастет на 10,3%, до 111,4 млрд кубов
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ждет в 2024 году роста экспорта трубопроводного газа из России на 10,3%, до 111,4 миллиарда кубометров, в 2025 году - на 7,7%, до 120 миллиардов кубометров, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.
Согласно прогнозу, показатель в 2026 году вырастет до 126 миллиардов кубов, а в 2027 году составит 122 миллиарда кубометров.
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