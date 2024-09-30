https://1prime.ru/20240930/gaz-851869519.html

Минэкономразвития ждет снижения средней цены экспорта газа из России

Минэкономразвития ждет снижения средней цены экспорта газа из России - 30.09.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития ждет снижения средней цены экспорта газа из России

Минэкономразвития РФ в базовом сценарии ожидает в 2024 году снижения средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 16,6%, в 2025 году - на... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T16:05+0300

2024-09-30T16:05+0300

2024-09-30T16:06+0300

энергетика

россия

газ

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в базовом сценарии ожидает в 2024 году снижения средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 16,6%, в 2025 году - на 7,3%, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенного в составе бюджетного пакета в Госдуму. В 2023 году средняя экспортная цена составляла 393,8 доллара за тысячу кубов. По базовому прогнозу министерства, в 2024 году средняя цена составит 328,4 доллара за тысячу кубометров, в 2025 году - 304,5 доллара за тысячу кубометров, в 2026 - 288,3 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - 280,2 доллара.

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россия, газ