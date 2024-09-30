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Минэкономразвития ждет снижения средней цены экспорта газа из России - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Минэкономразвития ждет снижения средней цены экспорта газа из России
Минэкономразвития ждет снижения средней цены экспорта газа из России - 30.09.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития ждет снижения средней цены экспорта газа из России
Минэкономразвития РФ в базовом сценарии ожидает в 2024 году снижения средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 16,6%, в 2025 году - на... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:05+0300
2024-09-30T16:06+0300
энергетика
россия
газ
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в базовом сценарии ожидает в 2024 году снижения средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 16,6%, в 2025 году - на 7,3%, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенного в составе бюджетного пакета в Госдуму. В 2023 году средняя экспортная цена составляла 393,8 доллара за тысячу кубов. По базовому прогнозу министерства, в 2024 году средняя цена составит 328,4 доллара за тысячу кубометров, в 2025 году - 304,5 доллара за тысячу кубометров, в 2026 - 288,3 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - 280,2 доллара.
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россия, газ
Энергетика, РОССИЯ, Газ
16:05 30.09.2024 (обновлено: 16:06 30.09.2024)
 
Минэкономразвития ждет снижения средней цены экспорта газа из России

Минэк ждет снижения средней цены экспорта газа из России в 2024 и 2025 годах

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в базовом сценарии ожидает в 2024 году снижения средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 16,6%, в 2025 году - на 7,3%, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенного в составе бюджетного пакета в Госдуму.
В 2023 году средняя экспортная цена составляла 393,8 доллара за тысячу кубов. По базовому прогнозу министерства, в 2024 году средняя цена составит 328,4 доллара за тысячу кубометров, в 2025 году - 304,5 доллара за тысячу кубометров, в 2026 - 288,3 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - 280,2 доллара.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
МЭР базово ожидает роста экспорта нефти из России
15:44
 
ЭнергетикаРОССИЯГаз
 
 
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