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Минэкономразвития ждет снижения средней цены экспорта газа из России
Минэкономразвития ждет снижения средней цены экспорта газа из России - 30.09.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития ждет снижения средней цены экспорта газа из России
Минэкономразвития РФ в базовом сценарии ожидает в 2024 году снижения средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 16,6%, в 2025 году - на... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:05+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в базовом сценарии ожидает в 2024 году снижения средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 16,6%, в 2025 году - на 7,3%, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенного в составе бюджетного пакета в Госдуму. В 2023 году средняя экспортная цена составляла 393,8 доллара за тысячу кубов. По базовому прогнозу министерства, в 2024 году средняя цена составит 328,4 доллара за тысячу кубометров, в 2025 году - 304,5 доллара за тысячу кубометров, в 2026 - 288,3 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - 280,2 доллара.
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россия, газ
Минэкономразвития ждет снижения средней цены экспорта газа из России
Минэк ждет снижения средней цены экспорта газа из России в 2024 и 2025 годах
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в базовом сценарии ожидает в 2024 году снижения средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 16,6%, в 2025 году - на 7,3%, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенного в составе бюджетного пакета в Госдуму.
В 2023 году средняя экспортная цена составляла 393,8 доллара за тысячу кубов. По базовому прогнозу министерства, в 2024 году средняя цена составит 328,4 доллара за тысячу кубометров, в 2025 году - 304,5 доллара за тысячу кубометров, в 2026 - 288,3 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - 280,2 доллара.
МЭР базово ожидает роста экспорта нефти из России