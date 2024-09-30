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В Европе выросли цены на газ
В Европе выросли цены на газ - 30.09.2024, ПРАЙМ
В Европе выросли цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника слабо поднялись, до 446 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 30.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника слабо поднялись, до 446 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 448,5 доллара (+0,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 445 долларов (-0,1%), ценовой максимум - 456 долларов (+2,4%). Последние фьючерсы торговались по 445,8 доллара (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 445,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй - почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума - 450 долларов.
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европа, газ, цены
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе выросли цены на газ
ICE: в Европе незначительно выросли цены на газ - до $446 за тыс кубометров
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника слабо поднялись, до 446 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 448,5 доллара (+0,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 445 долларов (-0,1%), ценовой максимум - 456 долларов (+2,4%). Последние фьючерсы торговались по 445,8 доллара (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 445,4 доллара за тысячу кубометров.
"Газпром" нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках
Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй - почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума - 450 долларов.