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"Газпром" получил одобрение по "дальневосточному" маршруту поставок в Китай
"Газпром" получил одобрение по "дальневосточному" маршруту поставок в Китай - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Газпром" получил одобрение по "дальневосточному" маршруту поставок в Китай
"Газпром" получил положительное заключение госэкспертизы по "дальневосточному" маршруту поставок газа в Китай, сообщается на сайте Главного управления... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T09:59+0300
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2024-09-30T09:59+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром" получил положительное заключение госэкспертизы по "дальневосточному" маршруту поставок газа в Китай, сообщается на сайте Главного управления государственной экспертизы. "Газопровод-отвод от МГ (магистральный газопровод - ред.) Сахалин - Хабаровск - Владивосток до государственной границы КНР" Этап 1. Участок газопровода-отвода от МГ Сахалин - Хабаровск - Владивосток до ГИС (газоизмерительная станция - ред.)"… Результат экспертизы. Положительное заключение", – говорится в сообщении. Контракт по "дальневосточному" маршруту подписан в феврале 2022 года, предполагает поставки в Китай до 10 миллиардов кубометров в год.
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россия, китай, газпром
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Газпром
"Газпром" получил одобрение по "дальневосточному" маршруту поставок в Китай
"Газпром" получил одобрение по "дальневосточному" маршруту поставок в КНР
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром" получил положительное заключение госэкспертизы по "дальневосточному" маршруту поставок газа в Китай, сообщается на сайте Главного управления государственной экспертизы.
"Газопровод-отвод от МГ (магистральный газопровод - ред.) Сахалин - Хабаровск - Владивосток до государственной границы КНР" Этап 1. Участок газопровода-отвода от МГ Сахалин - Хабаровск - Владивосток до ГИС (газоизмерительная станция - ред.)"… Результат экспертизы. Положительное заключение", – говорится в сообщении.
Контракт по "дальневосточному" маршруту подписан в феврале 2022 года, предполагает поставки в Китай до 10 миллиардов кубометров в год.