https://1prime.ru/20240930/gazprom-851858007.html

"Газпром" получил одобрение по "дальневосточному" маршруту поставок в Китай

"Газпром" получил одобрение по "дальневосточному" маршруту поставок в Китай - 30.09.2024, ПРАЙМ

"Газпром" получил одобрение по "дальневосточному" маршруту поставок в Китай

"Газпром" получил положительное заключение госэкспертизы по "дальневосточному" маршруту поставок газа в Китай, сообщается на сайте Главного управления... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T09:59+0300

2024-09-30T09:59+0300

2024-09-30T09:59+0300

энергетика

россия

китай

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром" получил положительное заключение госэкспертизы по "дальневосточному" маршруту поставок газа в Китай, сообщается на сайте Главного управления государственной экспертизы. "Газопровод-отвод от МГ (магистральный газопровод - ред.) Сахалин - Хабаровск - Владивосток до государственной границы КНР" Этап 1. Участок газопровода-отвода от МГ Сахалин - Хабаровск - Владивосток до ГИС (газоизмерительная станция - ред.)"… Результат экспертизы. Положительное заключение", – говорится в сообщении. Контракт по "дальневосточному" маршруту подписан в феврале 2022 года, предполагает поставки в Китай до 10 миллиардов кубометров в год.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, газпром