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"Газпром" нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках

"Газпром" нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках - 30.09.2024, ПРАЙМ

"Газпром" нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках

"Газпром" в первом полугодии нарастил продажи газа на внутреннем и внешних рынках на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 186,7 миллиарда | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T15:42+0300

2024-09-30T15:42+0300

2024-09-30T16:00+0300

энергетика

газпром

газ

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии нарастил продажи газа на внутреннем и внешних рынках на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 186,7 миллиарда кубических метров, сообщила компания."В первом полугодии 2024 года группа "Газпром" реализовала на внутреннем и внешних рынках 186,7 миллиарда кубических метров газа (за аналогичный период 2023 года - 166 миллиардов кубометров)", - говорится в отчете компании. Таким образом, рост продаж составил примерно 12,5%.Отмечается, что потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов."В первом полугодии 2024 года группа "Газпром" обеспечивала надежные поставки газа российским потребителям в необходимых объемах. В частности, в связи с высоким спросом на внутреннем рынке группа "Газпром" фиксировала рекордный уровень суточных поставок газа потребителям из Единой системы газоснабжения России в январе, мае и июне. При этом в январе был обеспечен абсолютный исторический рекорд, в мае и июне – рекорды для этих месяцев", - добавляется в отчете.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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