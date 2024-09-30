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"Газпром" нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках - 30.09.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках
"Газпром" нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Газпром" нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках
"Газпром" в первом полугодии нарастил продажи газа на внутреннем и внешних рынках на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 186,7 миллиарда | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:42+0300
2024-09-30T16:00+0300
энергетика
газпром
газ
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии нарастил продажи газа на внутреннем и внешних рынках на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 186,7 миллиарда кубических метров, сообщила компания."В первом полугодии 2024 года группа "Газпром" реализовала на внутреннем и внешних рынках 186,7 миллиарда кубических метров газа (за аналогичный период 2023 года - 166 миллиардов кубометров)", - говорится в отчете компании. Таким образом, рост продаж составил примерно 12,5%.Отмечается, что потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов."В первом полугодии 2024 года группа "Газпром" обеспечивала надежные поставки газа российским потребителям в необходимых объемах. В частности, в связи с высоким спросом на внутреннем рынке группа "Газпром" фиксировала рекордный уровень суточных поставок газа потребителям из Единой системы газоснабжения России в январе, мае и июне. При этом в январе был обеспечен абсолютный исторический рекорд, в мае и июне – рекорды для этих месяцев", - добавляется в отчете.
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газпром, газ
Энергетика, Газпром, Газ
15:42 30.09.2024 (обновлено: 16:00 30.09.2024)
 
"Газпром" нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках

"Газпром" нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках на 12,5%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии нарастил продажи газа на внутреннем и внешних рынках на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 186,7 миллиарда кубических метров, сообщила компания.
"В первом полугодии 2024 года группа "Газпром" реализовала на внутреннем и внешних рынках 186,7 миллиарда кубических метров газа (за аналогичный период 2023 года - 166 миллиардов кубометров)", - говорится в отчете компании. Таким образом, рост продаж составил примерно 12,5%.
Отмечается, что потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов.
"В первом полугодии 2024 года группа "Газпром" обеспечивала надежные поставки газа российским потребителям в необходимых объемах. В частности, в связи с высоким спросом на внутреннем рынке группа "Газпром" фиксировала рекордный уровень суточных поставок газа потребителям из Единой системы газоснабжения России в январе, мае и июне. При этом в январе был обеспечен абсолютный исторический рекорд, в мае и июне – рекорды для этих месяцев", - добавляется в отчете.
 
ЭнергетикаГазпромГаз
 
 
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