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"Газпром" в первом полугодии на 16 процентов нарастил добычу газа - 30.09.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" в первом полугодии на 16 процентов нарастил добычу газа
"Газпром" в первом полугодии на 16 процентов нарастил добычу газа - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Газпром" в первом полугодии на 16 процентов нарастил добычу газа
"Газпром" в первом полугодии текущего года добыл в РФ 208,14 миллиарда кубометров природного и попутного газа, что на 16% больше, чем за тот же период годом... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:49+0300
2024-09-30T15:49+0300
энергетика
россия
газпром
добыча газа
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии текущего года добыл в РФ 208,14 миллиарда кубометров природного и попутного газа, что на 16% больше, чем за тот же период годом ранее, следует из отчета компании. "По итогам работы за шесть месяцев 2024 года добыча природного и попутного газа Группы "Газпром" на территории Российской Федерации составила 208,14 млрд кубических метров. Ассоциированными организациями и совместными предприятиями за отчетный период на территории Российской Федерации добыто 13,43 миллиарда кубических метров природного и попутного газа в доле, приходящейся на Группу "Газпром", - говорится в отчете.
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россия, газпром, добыча газа
Энергетика, РОССИЯ, Газпром, добыча газа
15:49 30.09.2024
 
"Газпром" в первом полугодии на 16 процентов нарастил добычу газа

Добыча газа "Газпрома" в РФ в I полугодии выросла до 208,14 млрд кубометров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии текущего года добыл в РФ 208,14 миллиарда кубометров природного и попутного газа, что на 16% больше, чем за тот же период годом ранее, следует из отчета компании.
"По итогам работы за шесть месяцев 2024 года добыча природного и попутного газа Группы "Газпром" на территории Российской Федерации составила 208,14 млрд кубических метров. Ассоциированными организациями и совместными предприятиями за отчетный период на территории Российской Федерации добыто 13,43 миллиарда кубических метров природного и попутного газа в доле, приходящейся на Группу "Газпром", - говорится в отчете.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
"Газпром" нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках
15:42
 
ЭнергетикаРОССИЯГазпромдобыча газа
 
 
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