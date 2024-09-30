https://1prime.ru/20240930/gazprom-851868603.html

"Газпром" в первом полугодии на 16 процентов нарастил добычу газа

"Газпром" в первом полугодии на 16 процентов нарастил добычу газа - 30.09.2024, ПРАЙМ

"Газпром" в первом полугодии на 16 процентов нарастил добычу газа

"Газпром" в первом полугодии текущего года добыл в РФ 208,14 миллиарда кубометров природного и попутного газа, что на 16% больше, чем за тот же период годом... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T15:49+0300

2024-09-30T15:49+0300

2024-09-30T15:49+0300

энергетика

россия

газпром

добыча газа

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии текущего года добыл в РФ 208,14 миллиарда кубометров природного и попутного газа, что на 16% больше, чем за тот же период годом ранее, следует из отчета компании. "По итогам работы за шесть месяцев 2024 года добыча природного и попутного газа Группы "Газпром" на территории Российской Федерации составила 208,14 млрд кубических метров. Ассоциированными организациями и совместными предприятиями за отчетный период на территории Российской Федерации добыто 13,43 миллиарда кубических метров природного и попутного газа в доле, приходящейся на Группу "Газпром", - говорится в отчете.

https://1prime.ru/20240930/gazprom-851868182.html

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россия, газпром, добыча газа