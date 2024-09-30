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"Газпром" нарастил поставки в Китай в первом полугодии 2024 года

"Газпром" нарастил поставки в Китай в первом полугодии 2024 года - 30.09.2024, ПРАЙМ

"Газпром" нарастил поставки в Китай в первом полугодии 2024 года

"Газпром" в первом полугодии нарастил поставки в Китай на 43% по сравнению с первым полугодием 2023 года, следует из отчета компании. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T16:33+0300

2024-09-30T16:33+0300

2024-09-30T16:33+0300

энергетика

россия

китай

газпром

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии нарастил поставки в Китай на 43% по сравнению с первым полугодием 2023 года, следует из отчета компании. "Объем поставок в Китай в первом полугодии 2024 года увеличился на 43% по сравнению с первым полугодием 2023 года", - говорится в отчете. Данные за прошлый период не приводятся. "Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Газопровод выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год уже в конце этого года. В 2023 году "Газпром" поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров.

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россия, китай, газпром