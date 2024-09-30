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"Газпром" нарастил поставки в Китай в первом полугодии 2024 года - 30.09.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" нарастил поставки в Китай в первом полугодии 2024 года
"Газпром" нарастил поставки в Китай в первом полугодии 2024 года - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Газпром" нарастил поставки в Китай в первом полугодии 2024 года
"Газпром" в первом полугодии нарастил поставки в Китай на 43% по сравнению с первым полугодием 2023 года, следует из отчета компании. | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:33+0300
2024-09-30T16:33+0300
энергетика
россия
китай
газпром
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии нарастил поставки в Китай на 43% по сравнению с первым полугодием 2023 года, следует из отчета компании. "Объем поставок в Китай в первом полугодии 2024 года увеличился на 43% по сравнению с первым полугодием 2023 года", - говорится в отчете. Данные за прошлый период не приводятся. "Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Газопровод выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год уже в конце этого года. В 2023 году "Газпром" поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров.
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россия, китай, газпром
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Газпром
16:33 30.09.2024
 
"Газпром" нарастил поставки в Китай в первом полугодии 2024 года

"Газпром" нарастил поставки в Китай в I полугодии 2024 года на 43%

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии нарастил поставки в Китай на 43% по сравнению с первым полугодием 2023 года, следует из отчета компании.
"Объем поставок в Китай в первом полугодии 2024 года увеличился на 43% по сравнению с первым полугодием 2023 года", - говорится в отчете. Данные за прошлый период не приводятся.
"Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
Газопровод выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год уже в конце этого года. В 2023 году "Газпром" поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров.
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙГазпром
 
 
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