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В деле Тимура Иванова появилась еще одна дорогая иномарка - 30.09.2024, ПРАЙМ
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В деле Тимура Иванова появилась еще одна дорогая иномарка
В деле Тимура Иванова появилась еще одна дорогая иномарка - 30.09.2024, ПРАЙМ
В деле Тимура Иванова появилась еще одна дорогая иномарка
В деле экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова появился оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63, свидетельствуют регистрационные... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T06:47+0300
2024-09-30T06:48+0300
тимур иванов
минобороны рф
коррупция
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В деле экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова появился оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63, свидетельствуют регистрационные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. В материалах дела говорится, что элитную иномарку фигурант дела оформил на личного водителя в 2022-2023 годах, однако использовал он машину по своему усмотрению. Стоимость подержанного автомобиля такой марки, по данным портала "Авто.ру", составляет от 5,2 до 15 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в 2019 году в автопарке у экс-замминистра Иванова значилось 12 машин. Среди наиболее примечательных были Chevrolet Suburban, ЗиС-110 - его стоимость, согласно данным "Авто.ру", составляет от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. У супруги Иванова были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла. По данным следствия, Тимур Иванов, который курировал в Минобороны функционирование военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин получали взятки в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал, что следствие вменяет экс-замминистра обороны взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину генерал не признает.
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тимур иванов, минобороны рф, коррупция
Тимур Иванов, Минобороны РФ, коррупция
06:47 30.09.2024 (обновлено: 06:48 30.09.2024)
 
В деле Тимура Иванова появилась еще одна дорогая иномарка

В деле Тимура Иванова появился оформленный на водителя Gelandewagen

© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗамминистр обороны РФ Тимур Иванов
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В деле экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова появился оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63, свидетельствуют регистрационные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
В материалах дела говорится, что элитную иномарку фигурант дела оформил на личного водителя в 2022-2023 годах, однако использовал он машину по своему усмотрению.
Стоимость подержанного автомобиля такой марки, по данным портала "Авто.ру", составляет от 5,2 до 15 миллионов рублей.
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
В деле Тимура Иванова нашлись дорогие автомобили
Вчера, 08:11
Ранее сообщалось, что в 2019 году в автопарке у экс-замминистра Иванова значилось 12 машин. Среди наиболее примечательных были Chevrolet Suburban, ЗиС-110 - его стоимость, согласно данным "Авто.ру", составляет от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. У супруги Иванова были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.
По данным следствия, Тимур Иванов, который курировал в Минобороны функционирование военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин получали взятки в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал, что следствие вменяет экс-замминистра обороны взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину генерал не признает.
 
Тимур ИвановМинобороны РФкоррупция
 
 
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