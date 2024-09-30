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В деле Тимура Иванова появилась еще одна дорогая иномарка

В деле Тимура Иванова появилась еще одна дорогая иномарка - 30.09.2024, ПРАЙМ

В деле Тимура Иванова появилась еще одна дорогая иномарка

В деле экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова появился оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63, свидетельствуют регистрационные... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T06:47+0300

2024-09-30T06:47+0300

2024-09-30T06:48+0300

тимур иванов

минобороны рф

коррупция

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В деле экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова появился оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63, свидетельствуют регистрационные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. В материалах дела говорится, что элитную иномарку фигурант дела оформил на личного водителя в 2022-2023 годах, однако использовал он машину по своему усмотрению. Стоимость подержанного автомобиля такой марки, по данным портала "Авто.ру", составляет от 5,2 до 15 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в 2019 году в автопарке у экс-замминистра Иванова значилось 12 машин. Среди наиболее примечательных были Chevrolet Suburban, ЗиС-110 - его стоимость, согласно данным "Авто.ру", составляет от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. У супруги Иванова были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла. По данным следствия, Тимур Иванов, который курировал в Минобороны функционирование военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин получали взятки в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал, что следствие вменяет экс-замминистра обороны взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину генерал не признает.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тимур иванов, минобороны рф, коррупция