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Непоправимый ущерб. В Германии бьют тревогу по поводу состояния экономики

Непоправимый ущерб. В Германии бьют тревогу по поводу состояния экономики - 30.09.2024, ПРАЙМ

Непоправимый ущерб. В Германии бьют тревогу по поводу состояния экономики

Экономисты предсказывают падение ВВП Германии на 0,1% в текущем году, пишет немецкое издание Junge Welt. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T09:36+0300

2024-09-30T09:36+0300

2024-09-30T09:36+0300

экономика

германия

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Экономисты предсказывают падение ВВП Германии на 0,1% в текущем году, пишет немецкое издание Junge Welt.По словам экономистов, структурные изменения, вызванные декарбонизацией, цифровизацией и демографическими изменениями, снижают перспективы роста. Это влечет массовые увольнения и закрытие заводов. Эксперты считают, что правительство должно позволить структурным изменениям идти своим чередом, а не пытаться спасать отдельные компании.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВысокая стоимость энергии делает многие немецкие товары менее конкурентоспособными на мировом рынке. Экономическая и геополитическая неопределенность снижает инвестиционные и потребительские настроения. Ожидается рост безработицы до 6% в текущем и следующем годах.Руководитель партии BSW Сара Вагенкнехт обвиняет правительство в "домашней некомпетентности". Она указывает на сильный рост в других странах и предупреждает о возможном ущербе для экономических основ Германии при продолжении текущей коалиции."В других странах в некоторых случаях наблюдается сильный рост", — отметила политик. По ее мнению, если правящая коалиция сохранит власть до конца законодательного периода, экономическим основам Германии будет нанесен непоправимый ущерб.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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германия