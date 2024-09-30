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СМИ поставило под сомнение экономические перспективы Германии в 2024 году

СМИ поставило под сомнение экономические перспективы Германии в 2024 году - 30.09.2024, ПРАЙМ

СМИ поставило под сомнение экономические перспективы Германии в 2024 году

Немецкое руководство поставило под вопрос экономический рост Германии в 2024 году, пишет агентство Bloomberg. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T13:34+0300

2024-09-30T13:34+0300

2024-09-30T13:34+0300

германия

экономический рост

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Немецкое руководство поставило под вопрос экономический рост Германии в 2024 году, пишет агентство Bloomberg.Так, издание отмечает, что власти ФРГ приняли решение понизить прогноз роста крупнейшей европейской экономики в текущем году. Отмечается, что ожидания будут снижены в лучшем случае до стагнации, хотя ранее аналитики прогнозировали небольшой рост в 0,3 процента.Отмечается, что подобные ожидания значат еще один потерянный год для экономики, и так отягощенной слабостью промышленности из-за энергодефицита, вызванного прекращением поставок газа через Украину.Агентство отмечает, что стагнация станет практически прямым признанием поражения коалиционного правительства и очередным ударом по репутации канцлера Олафа Шольца. В то же время, до выборов осталось 12 месяцев, и в этих условиях канцлер может не успеть вернуть уровень своей поддержки.Говоря о трудностях, с которым сталкивается немецкая экономика, издание приводит в пример угрозы Volkswagen AG закрыть заводы в Германии, а также решения Intel Corp отложить финансирование нового завода по производству микросхем на востоке государства.

https://1prime.ru/20240930/germaniya-851857445.html

германия

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германия, экономический рост