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Объем госдолга прогнозируется в объеме 16,5% ВВП

Объем госдолга прогнозируется в объеме 16,5% ВВП - 30.09.2024, ПРАЙМ

Объем госдолга прогнозируется в объеме 16,5% ВВП

Объем государственного долга РФ по итогам 2025 года прогнозируется в объеме 35,4 триллиона рублей или 16,5% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T16:42+0300

2024-09-30T16:42+0300

2024-09-30T16:42+0300

экономика

россия

госдолг

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем государственного долга РФ по итогам 2025 года прогнозируется в объеме 35,4 триллиона рублей или 16,5% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "В 2025-2027 годах ожидается рост объема государственного долга Российской Федерации. По итогам 2025 года объем государственного долга Российской Федерации составит 35 411,2 миллиарда рублей, 2026 года - 40 028,6 миллиарда рублей и 2027 года - 44 927,6 миллиарда рублей", - говорится в документе. Согласно материалам к законопроекту, объем государственного долга РФ в 2025-2027 годах в процентном соотношении к ВВП составит 16,5%, 17,4% и 18,1% соответственно. По итогам 2024 года объем государственного долга РФ прогнозируется в размере 30,769 триллиона рублей или 15,7% ВВП. "В общем объеме государственного долга Российской Федерации будет преобладать государственный внутренний долг Российской Федерации в связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, как в последние годы, так и в прогнозируемом периоде. Так, в общем объеме государственного долга Российской Федерации его доля составит 83,0% в 2025 году, 85,1% в 2026 году и 86,8% в 2027 году", - говорится в документе.

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россия, госдолг