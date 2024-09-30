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В СМИ забили тревогу из-за роста цен на продукты питания

В СМИ забили тревогу из-за роста цен на продукты питания - 30.09.2024, ПРАЙМ

В СМИ забили тревогу из-за роста цен на продукты питания

Индекс Bloomberg Agriculture Spot Index растет почти на семь процентов ежемесячно, достигнув максимального уровня с начала 2022 года, сказано в материале... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T11:59+0300

2024-09-30T11:59+0300

2024-09-30T11:59+0300

экономика

сельхозпродукция

цены

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Индекс Bloomberg Agriculture Spot Index растет почти на семь процентов ежемесячно, достигнув максимального уровня с начала 2022 года, сказано в материале агентства Bloomberg.Отмечается, что в индекс цен на сельскохозяйственную продукцию входят девять основных продуктов.Этот рост обусловлен борьбой фермеров от Бразилии до Вьетнама и Австралии с наводнениями и сухой погодой, которые угрожают производству сельскохозяйственных продуктов, сказано в издании.Фьючерсы на пшеницу и сою выросли из-за опасений о дальнейшем сокращении запасов в результате плохой погоды в странах-экспортерах. Цены на кофе арабика и кофе робуста также возросли из-за неблагоприятных погодных условий. Запасы пальмового масла в Юго-Восточной Азии сокращаются из-за старения деревьев. Все это приводит к новым проблемам в цепочке поставок, влияя на фермеров и потребителей продуктов питания.В конце мая 2024 года мировой индекс цен на продовольствие также рос и достиг пятимесячного максимума.

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сельхозпродукция, цены