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Россия опустилась на 3 место среди основных экспортеров товаров в Индию

Россия опустилась на 3 место среди основных экспортеров товаров в Индию - 30.09.2024, ПРАЙМ

Россия опустилась на 3 место среди основных экспортеров товаров в Индию

Россия в июле сократила поставки товаров в Индию на 9% и в результате опустилась на третью позицию среди основных экспортеров в эту страну, следует из анализа... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T12:58+0300

2024-09-30T12:58+0300

2024-09-30T12:58+0300

экономика

индия

россия

торговля

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Россия в июле сократила поставки товаров в Индию на 9% и в результате опустилась на третью позицию среди основных экспортеров в эту страну, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии. Так, в середине лета Россия экспортировала в Индию товаров на 5,4 миллиарда долларов против 6 миллиардов месяцем ранее. При этом в годовом выражении поставки все равно увеличились - на 23%. Однако такое месячное сокращение привело к тому, что Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков товаров в Индию, уступив ОАЭ. Те в августе, наоборот, увеличили продажи товаров на 6% - до 5,7 миллиарда долларов. Последний раз ОАЭ обгоняли Россию по поставкам товаров в Индию в феврале этого года. Китай остался лидером по поставкам товаров в Индию с объемом в 10,3 миллиарда долларов. С начала года объем поставок российских товаров в Индию составил почти 40 миллиардов долларов, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По совокупному объему Россия остается вторым основным поставщиком, уступая только Китаю с 61 миллиардом долларов (+10%). У ОАЭ экспорт составляет 35 миллиардов долларов (+34%). В то же время Индия в августе поставила в Россию товаров на 435 миллионов долларов против 475 миллионов месяцем ранее. За январь-июль объем индийского экспорта достиг рекордных 2,9 миллиарда долларов, что на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, товарооборот России и Индии в январе-июле составил 42,7 миллиарда долларов, увеличившись на 14% по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года. Россия остается четвертым основном торговым партнером для Индии.

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индия, россия, торговля