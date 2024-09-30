Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
С 1 октября в РФ запускается автоматизированная информсистема страхования - 30.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240930/informsistema-851876947.html
С 1 октября в РФ запускается автоматизированная информсистема страхования
С 1 октября в РФ запускается автоматизированная информсистема страхования - 30.09.2024, ПРАЙМ
С 1 октября в РФ запускается автоматизированная информсистема страхования
Автоматизированная информационная система страхования запускается в РФ с 1 октября, она станет единым источником данных об автостраховании и страховании жилья,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T21:33+0300
2024-09-30T21:34+0300
экономика
государственные информсистемы
https://cdnn.1prime.ru/img/82723/56/827235602_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_4be020b2f852322c3ead076939229cbd.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Автоматизированная информационная система страхования запускается в РФ с 1 октября, она станет единым источником данных об автостраховании и страховании жилья, говорится в совместном пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) и "Национальной страховой информационной системы". "C 1 октября 2024 года запускается автоматизированная информационная система страхования, оператором которой выступает АО "Национальная Страховая Информационная Система" (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России). АИС страхования становится единым источником данных об автостраховании и страховании жилья на основании норм закона…", - отмечается в сообщении. Целями создания оператора АИС страхования является сбор и анализ информационного массива по договорам страхования (с 1 апреля 2024 года только четыре вида страхования, а далее на основе нормативных актов Банка России должны будут присоединиться другие виды страхования), предотвращение страхового мошенничества, повышение прозрачности и доступности страховых услуг за счет централизованной обработки и хранения информации по договорам страхования на протяжении 10 лет, говорится там же. АИС страхования формируется на базе приобретенной и доработанной у Российского союза автостраховщиков АИС ОСАГО и разработанных модулей по другим видам страхования (каско транспортных средств, добровольная автогражданская ответственность и жилье граждан), бюро страховых историй, модулей информационного взаимодействия с государственными органами, сайт с личным кабинетом пользователей АИС страхования и так далее, поясняется там же. Частично АИС страхования была запущена 1 апреля 2024 года, но в течение полугода действовал переходный период, в течение которого по сути существовало две информационные системы - АИС ОСАГО (оператор РСА) и АИС страхования (оператор НСИС). В течение периода с 1 апреля 2024 года по 1 октября АИС страхования только принимала, обрабатывала и хранила данные по заключаемым четырем видам страхования. На сайте НСИС в разделе "личный кабинет" пользователь информационной системы может, пройдя процедуру идентификации и аутентификации, получить доступ к своей страховой истории по всем видам страхования за длительный период времени, а также увидеть историю своих страховых случаев, расчет коэффициента бонус-малус (КБМ) по ОСАГО, список допущенных к управлению транспортным средством лиц и прочую информацию, отмечается в сообщении. С сайта РСА на сайт НСИС перенесены различные сервисы проверки полисов, например, о наличии действующего договора ОСАГО у всех участников ДТП, добавляется там же.
https://1prime.ru/20240920/avto-851690257.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82723/56/827235602_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_f5445bfcd6dfc8216441345ecf55d3c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
государственные информсистемы
Экономика, государственные информсистемы
21:33 30.09.2024 (обновлено: 21:34 30.09.2024)
 
С 1 октября в РФ запускается автоматизированная информсистема страхования

РСА: с 1 октября в РФ запускается автоматизированная информсистема страхования

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтраховой полис ОСАГО нового образца
Страховой полис ОСАГО нового образца - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Автоматизированная информационная система страхования запускается в РФ с 1 октября, она станет единым источником данных об автостраховании и страховании жилья, говорится в совместном пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) и "Национальной страховой информационной системы".
"C 1 октября 2024 года запускается автоматизированная информационная система страхования, оператором которой выступает АО "Национальная Страховая Информационная Система" (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России). АИС страхования становится единым источником данных об автостраховании и страховании жилья на основании норм закона…", - отмечается в сообщении.
Целями создания оператора АИС страхования является сбор и анализ информационного массива по договорам страхования (с 1 апреля 2024 года только четыре вида страхования, а далее на основе нормативных актов Банка России должны будут присоединиться другие виды страхования), предотвращение страхового мошенничества, повышение прозрачности и доступности страховых услуг за счет централизованной обработки и хранения информации по договорам страхования на протяжении 10 лет, говорится там же.
АИС страхования формируется на базе приобретенной и доработанной у Российского союза автостраховщиков АИС ОСАГО и разработанных модулей по другим видам страхования (каско транспортных средств, добровольная автогражданская ответственность и жилье граждан), бюро страховых историй, модулей информационного взаимодействия с государственными органами, сайт с личным кабинетом пользователей АИС страхования и так далее, поясняется там же.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
Раскрыт способ сэкономить на страховании и обслуживании авто
20 сентября, 16:53
Частично АИС страхования была запущена 1 апреля 2024 года, но в течение полугода действовал переходный период, в течение которого по сути существовало две информационные системы - АИС ОСАГО (оператор РСА) и АИС страхования (оператор НСИС). В течение периода с 1 апреля 2024 года по 1 октября АИС страхования только принимала, обрабатывала и хранила данные по заключаемым четырем видам страхования.
На сайте НСИС в разделе "личный кабинет" пользователь информационной системы может, пройдя процедуру идентификации и аутентификации, получить доступ к своей страховой истории по всем видам страхования за длительный период времени, а также увидеть историю своих страховых случаев, расчет коэффициента бонус-малус (КБМ) по ОСАГО, список допущенных к управлению транспортным средством лиц и прочую информацию, отмечается в сообщении.
С сайта РСА на сайт НСИС перенесены различные сервисы проверки полисов, например, о наличии действующего договора ОСАГО у всех участников ДТП, добавляется там же.
 
Экономикагосударственные информсистемы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала