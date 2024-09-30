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С 1 октября в РФ запускается автоматизированная информсистема страхования

С 1 октября в РФ запускается автоматизированная информсистема страхования - 30.09.2024, ПРАЙМ

С 1 октября в РФ запускается автоматизированная информсистема страхования

Автоматизированная информационная система страхования запускается в РФ с 1 октября, она станет единым источником данных об автостраховании и страховании жилья,... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T21:33+0300

2024-09-30T21:33+0300

2024-09-30T21:34+0300

экономика

государственные информсистемы

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Автоматизированная информационная система страхования запускается в РФ с 1 октября, она станет единым источником данных об автостраховании и страховании жилья, говорится в совместном пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) и "Национальной страховой информационной системы". "C 1 октября 2024 года запускается автоматизированная информационная система страхования, оператором которой выступает АО "Национальная Страховая Информационная Система" (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России). АИС страхования становится единым источником данных об автостраховании и страховании жилья на основании норм закона…", - отмечается в сообщении. Целями создания оператора АИС страхования является сбор и анализ информационного массива по договорам страхования (с 1 апреля 2024 года только четыре вида страхования, а далее на основе нормативных актов Банка России должны будут присоединиться другие виды страхования), предотвращение страхового мошенничества, повышение прозрачности и доступности страховых услуг за счет централизованной обработки и хранения информации по договорам страхования на протяжении 10 лет, говорится там же. АИС страхования формируется на базе приобретенной и доработанной у Российского союза автостраховщиков АИС ОСАГО и разработанных модулей по другим видам страхования (каско транспортных средств, добровольная автогражданская ответственность и жилье граждан), бюро страховых историй, модулей информационного взаимодействия с государственными органами, сайт с личным кабинетом пользователей АИС страхования и так далее, поясняется там же. Частично АИС страхования была запущена 1 апреля 2024 года, но в течение полугода действовал переходный период, в течение которого по сути существовало две информационные системы - АИС ОСАГО (оператор РСА) и АИС страхования (оператор НСИС). В течение периода с 1 апреля 2024 года по 1 октября АИС страхования только принимала, обрабатывала и хранила данные по заключаемым четырем видам страхования. На сайте НСИС в разделе "личный кабинет" пользователь информационной системы может, пройдя процедуру идентификации и аутентификации, получить доступ к своей страховой истории по всем видам страхования за длительный период времени, а также увидеть историю своих страховых случаев, расчет коэффициента бонус-малус (КБМ) по ОСАГО, список допущенных к управлению транспортным средством лиц и прочую информацию, отмечается в сообщении. С сайта РСА на сайт НСИС перенесены различные сервисы проверки полисов, например, о наличии действующего договора ОСАГО у всех участников ДТП, добавляется там же.

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государственные информсистемы