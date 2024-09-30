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Россиянам рассказали золотое правило пассивного дохода - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали золотое правило пассивного дохода
Россиянам рассказали золотое правило пассивного дохода - 30.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали золотое правило пассивного дохода
Фраза "бойтесь "легких" денег" является золотым правилом пассивного дохода. Такое мнение высказала российский сенатор Ольга Епифанова в беседе с изданием... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:43+0300
2024-09-30T16:43+0300
россия
инвестиции
пассивный доход
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Фраза "бойтесь "легких" денег" является золотым правилом пассивного дохода. Такое мнение высказала российский сенатор Ольга Епифанова в беседе с изданием "Газета.ru".Так, парламентарий рассказала, что инвестиции как источник пассивного дохода несут за собой некоторые риски, а также требуют существенных первоначальных вложений. Более того, по ее словам, вложенные деньги легко потерять.В этой связи Епифанова заявила, что к инвестированию нужно подходить взвешенно, необходимо диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Сенатор также подчеркнула, что важно заранее вычислять схемы пассивного дохода, которые построены по принципу финансовой пирамиды и обходит их стороной.Епифанова уточнила, что, если нет желания и умения работать с фондовым рынком, хорошим вариантом может стать банковский вклад. По ее словам, на текущий момент это самый простой, хоть и не самый доходных, вариант пассивного дохода, так как проценты по вкладам не всегда обгоняют инфляцию.Кроме того, парламентарий призвала россиян не забывать о существенном влиянии на фондовый рынок внешних факторов, которые невозможно контролировать, а иногда и предсказать.
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россия, инвестиции, пассивный доход
РОССИЯ, инвестиции, пассивный доход
16:43 30.09.2024
 
Россиянам рассказали золотое правило пассивного дохода

Сенатор Епифанова призвала россиян бояться легких денег

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Фраза "бойтесь "легких" денег" является золотым правилом пассивного дохода. Такое мнение высказала российский сенатор Ольга Епифанова в беседе с изданием "Газета.ru".
Так, парламентарий рассказала, что инвестиции как источник пассивного дохода несут за собой некоторые риски, а также требуют существенных первоначальных вложений. Более того, по ее словам, вложенные деньги легко потерять.
В этой связи Епифанова заявила, что к инвестированию нужно подходить взвешенно, необходимо диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Сенатор также подчеркнула, что важно заранее вычислять схемы пассивного дохода, которые построены по принципу финансовой пирамиды и обходит их стороной.
Епифанова уточнила, что, если нет желания и умения работать с фондовым рынком, хорошим вариантом может стать банковский вклад. По ее словам, на текущий момент это самый простой, хоть и не самый доходных, вариант пассивного дохода, так как проценты по вкладам не всегда обгоняют инфляцию.
Кроме того, парламентарий призвала россиян не забывать о существенном влиянии на фондовый рынок внешних факторов, которые невозможно контролировать, а иногда и предсказать.
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