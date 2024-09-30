https://1prime.ru/20240930/ipoteka-851864226.html
В Минфине оценили объем средств в бюджете, заложенных на семейную ипотеку
В Минфине оценили объем средств в бюджете, заложенных на семейную ипотеку - 30.09.2024, ПРАЙМ
В Минфине оценили объем средств в бюджете, заложенных на семейную ипотеку
Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает до 1,5 триллиона рублей на семейную ипотеку, более 1,3 триллиона рублей на остальные льготные... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T13:00+0300
2024-09-30T13:00+0300
2024-09-30T13:00+0300
россия
минфин
семейная ипотека
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает до 1,5 триллиона рублей на семейную ипотеку, более 1,3 триллиона рублей на остальные льготные программы, сообщает пресс-служба Минфина РФ. "Более 1,7 триллиона рублей заложено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (до 1,5 триллиона рублей), а также единовременные выплаты (450 тысяч рублей) многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (296,8 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. "Более 1,3 триллиона рублей – на реализацию дополнительных программ льготной ипотеки (финансирование принятых обязательств по программе льготной ипотеки + ипотека для IT-специалистов; дальневосточная и арктическая ипотека; сельская ипотека) в целях улучшения жилищных условий граждан", - отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20240926/ipoteka-851788401.html
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россия, минфин, семейная ипотека
РОССИЯ, Минфин, семейная ипотека
В Минфине оценили объем средств в бюджете, заложенных на семейную ипотеку
Минфин: проект бюджета включает до 1,5 триллиона рублей на семейную ипотеку
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает до 1,5 триллиона рублей на семейную ипотеку, более 1,3 триллиона рублей на остальные льготные программы, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
"Более 1,7 триллиона рублей заложено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (до 1,5 триллиона рублей), а также единовременные выплаты (450 тысяч рублей) многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (296,8 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
"Более 1,3 триллиона рублей – на реализацию дополнительных программ льготной ипотеки (финансирование принятых обязательств по программе льготной ипотеки + ипотека для IT-специалистов; дальневосточная и арктическая ипотека; сельская ипотека) в целях улучшения жилищных условий граждан", - отмечается в сообщении.
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