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Выдачи льготной ипотеки за три недели выросли на 25%

Выдачи льготной ипотеки за три недели выросли на 25% - 30.09.2024, ПРАЙМ

Выдачи льготной ипотеки за три недели выросли на 25%

Объем льготной ипотеки, предоставленной в первые три недели сентября, превысил показатель за аналогичный период августа на четверть и достиг 154 миллиардов... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T18:58+0300

2024-09-30T18:58+0300

2024-09-30T18:59+0300

экономика

льготная ипотека

рост

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем льготной ипотеки, предоставленной в первые три недели сентября, превысил показатель за аналогичный период августа на четверть и достиг 154 миллиардов рублей, следует из обзора рынка ипотечного жилищного кредитования Банка России. "В сентябре ожидается сохранение текущего уровня выдачи ипотеки с господдержкой. По оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели сентября было предоставлено около 154 миллиардов рублей (123 миллиарда рублей за аналогичный период августа)", - говорится в материале. Отмечается, что в августе 2024 года сохранились невысокие объемы выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Кредитные организации предоставили 100,1 тысячи рублевых ИЖК на сумму 375,1 миллиарда рублей, что на 6,6% меньше по количеству и на 5,4% больше по объему показателей июля. В сопоставлении с августом 2023 года, когда наблюдался всплеск активности ипотечных заемщиков, предоставление ИЖК стало более умеренным, снизившись на 53,7 и 55,8% по количеству и объему соответственно. ЦБ РФ сообщает, что более половины (52,2%) ИЖК в августе продолжали выдаваться по программам господдержки: было предоставлено 195,7 миллиарда рублей (+6% за месяц). Наибольший прирост пришелся на программу "Семейная ипотека": после низких результатов июля выдачи в августе увеличились в 2,2 раза, до 173,1 миллиарда рублей. Одновременно существенно сократилось предоставление "ИТ-ипотеки" (в 17,2 раза, до 1,8 миллиарда рублей) из-за временной приостановки приема заявок по программе с последующим ужесточением условий. Предоставление ИЖК на рыночных условиях в августе увеличилось - на 4,6%, до 179,4 миллиарда рублей. На фоне роста выдачи кредитов по программам господдержки в августе увеличилось до 55,2% предоставление ИЖК на рынке строящегося жилья (ИЖК по ДДУ и ИЖК на цели строительства ИЖС): рост на 13,4% за месяц, до 207,2 миллиарда рублей, что тем не менее ниже среднего значения за первое полугодие 2024 года (311,9 миллиарда рублей). "В августе 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 9,3 с 10,2% годовых в июле, что связано с увеличением доли кредитов по программам господдержки под более низкую ставку", - сообщает регулятор. В августе, как сообщается в материале, практически прекратились выдачи по программе "Льготная ипотека" и возросла доля "Семейной ипотеки", ставки по которой ниже. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ повысилась до 6,4% (+0,2 процентного пункта за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также была ниже уровня прошлого месяца: 11,9% против 12,5% месяцем ранее.

https://1prime.ru/20240930/ipoteka-851864226.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

льготная ипотека, рост