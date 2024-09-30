https://1prime.ru/20240930/izrail-851858842.html

FT выяснила, как разведка Израиля внедрилась в "Хезболлу"

FT выяснила, как разведка Израиля внедрилась в "Хезболлу" - 30.09.2024, ПРАЙМ

FT выяснила, как разведка Израиля внедрилась в "Хезболлу"

В последние два десятилетия Израиль расширил сбор информации о "Хезболле", включая военные и политические аспекты деятельности группировки и ее связи с Ираном и | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T10:26+0300

2024-09-30T10:26+0300

2024-09-30T10:26+0300

политика

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В последние два десятилетия Израиль расширил сбор информации о "Хезболле", включая военные и политические аспекты деятельности группировки и ее связи с Ираном и Сирией, говорится в материале газеты Financial Times.Отмечается, что израильская разведка также извлекала ценную информацию из открытых источников, таких как некрологи "Хезболлы" и информация, размещенная в социальных сетях. Благодаря техническому преимуществу, включая спутники-шпионы, беспилотники и кибератаки, Израиль накопил большое количество данных для анализа.В издании заметли, что у Израиля скапливалось так много данных, что была организована специальная группа специалистов, которые создавали алгоритмы для изучения терабайтов изображений.Он также использовал различные источники информации, такие как мобильные телефоны, автомобильные одометры и взломанные камеры наблюдения. Любое отклонение от обычных моделей поведения участников группировки становилось сигналом тревоги для израильской разведки.В октябре 2023 года израильские самолеты получили приказ уничтожить лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, однако операция была отменена по требованию Белого дома. Насралла был ликвидирован в Бейруте в сентябре 2024 года благодаря информации, полученной от иранского агента, заключили в FT.

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