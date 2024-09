https://1prime.ru/20240930/kharris-851859796.html

Много неясного. В США не могут разгадать позицию Харрис по Украине

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Как вице-президент США, кандидат на пост главы Белого дома от демократов Камала Харрис будет действовать в отношении Украины, если победит на выборах, неясно, пишет The New York Times.Владимир Зеленский подтвердил поддержку Харрис позиции президента Джо Байдена по Украине. Что касается так называемого "плана победы" Зеленского , то администрация Байдена в нем сомневается.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСитуация на фронте ухудшается, и вопрос о том, насколько она ухудшится, остается открытым. Издания западного истеблишмента The Economist и The Bulwark имеют разные мнения о будущем Украины. Первое выражает пессимизм, указывая на преимущества России в численности войск и финансах. Кэти Янг из The Bulwark считает, что Россия может стремиться к захвату как можно большего количества территорий к зиме. При этом обе стороны согласны с необходимостью стабилизации фронта для Украины.Неясно, как долго США смогут поддерживать "план победы" на Украине. Отдельный вопрос — позиция кандидата-республиканца Дональда Трампа — в какой степени его призыв к переговорам является конечной точкой американской политики независимо от того, какой кандидат победит в ноябреИздание прогнозирует, что Киев может стать более гибкой в своей позиции после выборов.Глобальные вызовы в этом конфликте заключаются в том, что Украина является ключевым вопросом в американской стратегии панантлантизма. Россия же, вопреки прежним ожиданиям, демонстрирует мощь военной экономики, причем интегрированную с Китаем — и это представляет серьезную угрозу для США.Сами США сталкиваются с необходимостью перевооружения или сокращения вооружений.Как отмечается в статье, неясно, отличается ли видение Харрис от Байдена в отношении защиты Pax Americana. Нет четкого плана, как Харрис будет соотносить свои обещания с реальными действиями.Автор напоминает, что нынешний глобальный политический ландшафт в недавнем двухпартийном докладе Комиссии по стратегии национальной обороны назван "самым серьезным и самым сложным, с которым нация сталкивалась с 1945 года" с точки зрения уязвимости США перед основными противниками и "потенциала для крупной войны в ближайшем будущем".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

