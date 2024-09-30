Виражи креативных индустрий: вот для чего нужна репутация

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Неожиданные итоги представили Calltouch, hh.ru и "Точка" банк: в этом году рост российской индустрии кино и культуры превысил показатели других отраслей. Были проанализированы данные по обороту, налоговым отчислениям, зарплатам, количеству вакансий и другим показателям. В частности, обороты кинокомпаний выросли на 16,6%Неожиданность в том, что экономистам привычнее видеть среди быстрорастущих компаний предприятия производственной сферы, наукоёмких услуг, ритейла, ИТ. Это подтверждают многолетние замеры Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ).Какие "три кита" лежат в основе роста творческих бизнесов? Не прекратится ли положительная динамика с изменением геополитической обстановки и усилением конкуренции на внутреннем рынке?Репутация решает. На мой взгляд, только санкциями и уменьшением предложения со стороны иностранных производителей объяснить взрывной интерес к отечественным проектам не получится. Потребитель платит тогда, когда получает реальное подтверждение утверждению: "российское – значит отличное". И это касается не только кино. Растет репутация проектов всех креативных индустрий, во всех сферах отечественной культуры.Возвращение к себе. Тренд на потребление "сделано в России" сегодня отчетлив, но возник не вчера. Многие годы пассивная интеграция в глобальный мир восхищала только небольшую страту общества. Сегодня огромное число соотечественников находит вдохновение в том положительном, что развивается в России. В 2023 году количество туров по стране стало рекордным, почти 80 миллионов. Такое "возвращение в родную гавань" стимулируется не только госинвестициями – рост идет и на инвестициях частного бизнеса. Парк Галицкого в Краснодаре, например, уже стал самостоятельным брендом и центром притяжения туристов. Предприниматели "реновируют" целые кварталы малых исторических городов, реставрируют дома и набережные.Там, где слова о "российском – значит отличном" подтверждаются репутацией производителя и опытом пользователей – там потребитель голосует рублем за внутренний продукт.Большие данные. Возвращаясь к креативным индустриям, вспоминаю, что в 1999 году – год моего выпуска из ВГИКа – Россия смогла запустить в производство менее 50 фильмов. Для сравнения: 2023 год - 207 реализованных кинопроектов, план на 2024 год – 251 проектов. В терминах дохода рост еще заметнее: совокупная выручка киноиндустрии 2023 году достигла 37,872 млрд рублей, рост - 64,3% по сравнению с 2022 годом.Вместе с большим форматом "фильм в кинотеатре" путь к сердцу зрителей нашли малые форматы: видеосервисы и онлайн кинотеатры. Данные по среднесуточным просмотрам клипов на платформе VK показали увеличение на 81% и достигли астрономической величины: 1,7 миллиарда просмотров. VK и RUTUBE, Дзен, онлайнкинотеатры бьют рекорды по притоку аудитории и росту доходов.Конечно, на такой результат российских платформ работают и односторонние действия зарубежных сервисов, дискриминирующих контентмейкеров из России. В случае с Youtube это ведет к деградации его репутации, а не только замедлению скорости.Сила в госинвестициях? Да и еще – в образовании. Россия, похоже, наконец сосредоточилась и осознала, что империя природных ресурсов, в версии Чубайса - "энергетическая империя" - это не то, что даст устойчивое развитие национальной экономики. Нефть в обмен на микроэлектронику – не навсегда.В 2024 году нашим кинематографистам выделено более 16 млрд руб., на 13% больше, чем в 2023 году. Тут также, как в туризме, идут вложения от предпринимателей. Якутский кинофеномен не случился бы без финансирования от местного бизнеса.Три источника успехов креативных индустрий: растущий на здоровом патриотизме интерес ко всему, что "сделано в России", государственные и частные инвестиции, плюс подготовка нового поколения творцов и предпринимателей, владеющих современными технологиями менеджмента.Репутационно значимые результаты. Рост вложений в структуры образования и науки – важный фактор развития креативных индустрий. Наши школьники и студенты выигрывают международные соревнования по математике, физике, программированию и другим отраслям знаний. Выпускники программы ВШБ "Менеджмент игровых проектов" победили в конкурсе "Начни игру" от президентской платформы "Россия - страна возможностей", получили солидный грант на развитие своего проекта.Вопрос остается такой: что будет с нашими креативными индустриями - от кино до частных музеев - тогда, когда успокоится геополитическая обстановка и конкуренция на российском рынке вновь усилится?На мой взгляд, одним из важнейших ресурсов устойчивого развития останется репутация наших творцов и бизнес-проектов. Сегодняшняя динамика дает надежду, что этот рост не будет ситуационным и выйдет на долгосрочную траекторию.Автор – Андрей Шаромов, доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Неожиданные итоги представили Calltouch, hh.ru и "Точка" банк: в этом году рост российской индустрии кино и культуры превысил показатели других отраслей. Были проанализированы данные по обороту, налоговым отчислениям, зарплатам, количеству вакансий и другим показателям. В частности, обороты кинокомпаний выросли на 16,6%
Неожиданность в том, что экономистам привычнее видеть среди быстрорастущих компаний предприятия производственной сферы, наукоёмких услуг, ритейла, ИТ. Это подтверждают многолетние замеры Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ).
Какие "три кита" лежат в основе роста творческих бизнесов? Не прекратится ли положительная динамика с изменением геополитической обстановки и усилением конкуренции на внутреннем рынке?
Репутация решает. На мой взгляд, только санкциями и уменьшением предложения со стороны иностранных производителей объяснить взрывной интерес к отечественным проектам не получится. Потребитель платит тогда, когда получает реальное подтверждение утверждению: "российское – значит отличное". И это касается не только кино. Растет репутация проектов всех креативных индустрий, во всех сферах отечественной культуры.
Возвращение к себе. Тренд на потребление "сделано в России" сегодня отчетлив, но возник не вчера. Многие годы пассивная интеграция в глобальный мир восхищала только небольшую страту общества. Сегодня огромное число соотечественников находит вдохновение в том положительном, что развивается в России. В 2023 году количество туров по стране стало рекордным, почти 80 миллионов. Такое "возвращение в родную гавань" стимулируется не только госинвестициями – рост идет и на инвестициях частного бизнеса. Парк Галицкого в Краснодаре, например, уже стал самостоятельным брендом и центром притяжения туристов. Предприниматели "реновируют" целые кварталы малых исторических городов, реставрируют дома и набережные.
Там, где слова о "российском – значит отличном" подтверждаются репутацией производителя и опытом пользователей – там потребитель голосует рублем за внутренний продукт.
Большие данные. Возвращаясь к креативным индустриям, вспоминаю, что в 1999 году – год моего выпуска из ВГИКа – Россия смогла запустить в производство менее 50 фильмов. Для сравнения: 2023 год - 207 реализованных кинопроектов, план на 2024 год – 251 проектов. В терминах дохода рост еще заметнее: совокупная выручка киноиндустрии 2023 году достигла 37,872 млрд рублей, рост - 64,3% по сравнению с 2022 годом.
Вместе с большим форматом "фильм в кинотеатре" путь к сердцу зрителей нашли малые форматы: видеосервисы и онлайн кинотеатры. Данные по среднесуточным просмотрам клипов на платформе VK показали увеличение на 81% и достигли астрономической величины: 1,7 миллиарда просмотров. VK и RUTUBE, Дзен, онлайнкинотеатры бьют рекорды по притоку аудитории и росту доходов.
Конечно, на такой результат российских платформ работают и односторонние действия зарубежных сервисов, дискриминирующих контентмейкеров из России. В случае с Youtube это ведет к деградации его репутации, а не только замедлению скорости.
Сила в госинвестициях? Да и еще – в образовании. Россия, похоже, наконец сосредоточилась и осознала, что империя природных ресурсов, в версии Чубайса - "энергетическая империя" - это не то, что даст устойчивое развитие национальной экономики. Нефть в обмен на микроэлектронику – не навсегда.
В 2024 году нашим кинематографистам выделено более 16 млрд руб., на 13% больше, чем в 2023 году. Тут также, как в туризме, идут вложения от предпринимателей. Якутский кинофеномен не случился бы без финансирования от местного бизнеса.
Три источника успехов креативных индустрий: растущий на здоровом патриотизме интерес ко всему, что "сделано в России", государственные и частные инвестиции, плюс подготовка нового поколения творцов и предпринимателей, владеющих современными технологиями менеджмента.
Репутационно значимые результаты. Рост вложений в структуры образования и науки – важный фактор развития креативных индустрий. Наши школьники и студенты выигрывают международные соревнования по математике, физике, программированию и другим отраслям знаний. Выпускники программы ВШБ "Менеджмент игровых проектов" победили в конкурсе "Начни игру" от президентской платформы "Россия - страна возможностей", получили солидный грант на развитие своего проекта.
Вопрос остается такой: что будет с нашими креативными индустриями - от кино до частных музеев - тогда, когда успокоится геополитическая обстановка и конкуренция на российском рынке вновь усилится?
На мой взгляд, одним из важнейших ресурсов устойчивого развития останется репутация наших творцов и бизнес-проектов. Сегодняшняя динамика дает надежду, что этот рост не будет ситуационным и выйдет на долгосрочную траекторию.
Автор – Андрей Шаромов, доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
350 тысяч людей приняли участие в "Ночь в музее" в Москве
19 мая, 18:03
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