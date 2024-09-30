https://1prime.ru/20240930/kreativnaya-851862356.html

Виражи креативных индустрий: вот для чего нужна репутация

Виражи креативных индустрий: вот для чего нужна репутация - 30.09.2024, ПРАЙМ

Виражи креативных индустрий: вот для чего нужна репутация

Неожиданные итоги представили Calltouch, hh.ru и "Точка" банк: в этом году рост российской индустрии кино и культуры превысил показатели других отраслей. Были... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T12:03+0300

2024-09-30T12:03+0300

2024-09-30T12:03+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Неожиданные итоги представили Calltouch, hh.ru и "Точка" банк: в этом году рост российской индустрии кино и культуры превысил показатели других отраслей. Были проанализированы данные по обороту, налоговым отчислениям, зарплатам, количеству вакансий и другим показателям. В частности, обороты кинокомпаний выросли на 16,6%Неожиданность в том, что экономистам привычнее видеть среди быстрорастущих компаний предприятия производственной сферы, наукоёмких услуг, ритейла, ИТ. Это подтверждают многолетние замеры Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ).Какие "три кита" лежат в основе роста творческих бизнесов? Не прекратится ли положительная динамика с изменением геополитической обстановки и усилением конкуренции на внутреннем рынке?Репутация решает. На мой взгляд, только санкциями и уменьшением предложения со стороны иностранных производителей объяснить взрывной интерес к отечественным проектам не получится. Потребитель платит тогда, когда получает реальное подтверждение утверждению: "российское – значит отличное". И это касается не только кино. Растет репутация проектов всех креативных индустрий, во всех сферах отечественной культуры.Возвращение к себе. Тренд на потребление "сделано в России" сегодня отчетлив, но возник не вчера. Многие годы пассивная интеграция в глобальный мир восхищала только небольшую страту общества. Сегодня огромное число соотечественников находит вдохновение в том положительном, что развивается в России. В 2023 году количество туров по стране стало рекордным, почти 80 миллионов. Такое "возвращение в родную гавань" стимулируется не только госинвестициями – рост идет и на инвестициях частного бизнеса. Парк Галицкого в Краснодаре, например, уже стал самостоятельным брендом и центром притяжения туристов. Предприниматели "реновируют" целые кварталы малых исторических городов, реставрируют дома и набережные.Там, где слова о "российском – значит отличном" подтверждаются репутацией производителя и опытом пользователей – там потребитель голосует рублем за внутренний продукт.Большие данные. Возвращаясь к креативным индустриям, вспоминаю, что в 1999 году – год моего выпуска из ВГИКа – Россия смогла запустить в производство менее 50 фильмов. Для сравнения: 2023 год - 207 реализованных кинопроектов, план на 2024 год – 251 проектов. В терминах дохода рост еще заметнее: совокупная выручка киноиндустрии 2023 году достигла 37,872 млрд рублей, рост - 64,3% по сравнению с 2022 годом.Вместе с большим форматом "фильм в кинотеатре" путь к сердцу зрителей нашли малые форматы: видеосервисы и онлайн кинотеатры. Данные по среднесуточным просмотрам клипов на платформе VK показали увеличение на 81% и достигли астрономической величины: 1,7 миллиарда просмотров. VK и RUTUBE, Дзен, онлайнкинотеатры бьют рекорды по притоку аудитории и росту доходов.Конечно, на такой результат российских платформ работают и односторонние действия зарубежных сервисов, дискриминирующих контентмейкеров из России. В случае с Youtube это ведет к деградации его репутации, а не только замедлению скорости.Сила в госинвестициях? Да и еще – в образовании. Россия, похоже, наконец сосредоточилась и осознала, что империя природных ресурсов, в версии Чубайса - "энергетическая империя" - это не то, что даст устойчивое развитие национальной экономики. Нефть в обмен на микроэлектронику – не навсегда.В 2024 году нашим кинематографистам выделено более 16 млрд руб., на 13% больше, чем в 2023 году. Тут также, как в туризме, идут вложения от предпринимателей. Якутский кинофеномен не случился бы без финансирования от местного бизнеса.Три источника успехов креативных индустрий: растущий на здоровом патриотизме интерес ко всему, что "сделано в России", государственные и частные инвестиции, плюс подготовка нового поколения творцов и предпринимателей, владеющих современными технологиями менеджмента.Репутационно значимые результаты. Рост вложений в структуры образования и науки – важный фактор развития креативных индустрий. Наши школьники и студенты выигрывают международные соревнования по математике, физике, программированию и другим отраслям знаний. Выпускники программы ВШБ "Менеджмент игровых проектов" победили в конкурсе "Начни игру" от президентской платформы "Россия - страна возможностей", получили солидный грант на развитие своего проекта.Вопрос остается такой: что будет с нашими креативными индустриями - от кино до частных музеев - тогда, когда успокоится геополитическая обстановка и конкуренция на российском рынке вновь усилится?На мой взгляд, одним из важнейших ресурсов устойчивого развития останется репутация наших творцов и бизнес-проектов. Сегодняшняя динамика дает надежду, что этот рост не будет ситуационным и выйдет на долгосрочную траекторию.Автор – Андрей Шаромов, доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Шаромов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1e/851861865_0:154:1066:1220_100x100_80_0_0_5312a76b63e1dc3d218b7ea58d858ccd.jpg

мнения аналитиков, креативные продукты, креативная индустрия