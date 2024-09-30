https://1prime.ru/20240930/kreditor-851859242.html

Второй кредитор хочет вступить в дело о банкротстве Euroclear Bank

Второй кредитор хочет вступить в дело о банкротстве Euroclear Bank - 30.09.2024, ПРАЙМ

Второй кредитор хочет вступить в дело о банкротстве Euroclear Bank

Столичное АО "Земельный альянс" подало в арбитражный суд Москвы заявление о вступлении в дело о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank,... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T10:31+0300

2024-09-30T10:31+0300

2024-09-30T10:31+0300

суд

euroclear bank

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4f90039ae385f9ff29f1410a6ad3dfaa.jpg

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Столичное АО "Земельный альянс" подало в арбитражный суд Москвы заявление о вступлении в дело о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 26 сентября, к рассмотрению оно пока не принято. Арбитражные суды двух инстанции по иску "Земельного альянса" взыскали с Euroclear Bank около 631 тысячи долларов (более 58 миллионов рублей по текущему курсу) убытков, причиненных блокировкой принадлежащих истцу еврооблигаций "Газпром нефти" из-за международных санкций. Ранее арбитражный суд Москвы назначил на 21 ноября рассмотрение обоснованности поданного в августе заявления столичного АО "Гео-Система" о банкротстве Euroclear Bank. В материалах суда не указана сумма задолженности банка перед заявителем. Однако известно, что арбитражный суд Москвы в марте взыскал с Euroclear Bank около 1,2 миллиона долларов убытков по иску АО "Гео-Система". Решение вступило в силу в июле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на него, поданную ответчиком. На основании этого решения АО "Гео-Система" 1 августа разместило на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. В материалах того дела говорится, что истец владеет еврооблигациями компаний "Полюс золото", "Норильский никель", "Евраз" и "Газпром нефть". Ценные бумаги учитывались на счете Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear Bank. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ – и в других случаях.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, euroclear bank