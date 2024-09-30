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Регионы смогут брать бюджетные кредиты под 3%

Регионы смогут брать бюджетные кредиты под 3% - 30.09.2024, ПРАЙМ

Регионы смогут брать бюджетные кредиты под 3%

Регионы РФ в 2025-2027 годах смогут привлекать льготные инфраструктурные кредиты из федерального бюджета по ставке 3%, следует из пояснительной записки к... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T20:02+0300

2024-09-30T20:02+0300

2024-09-30T20:02+0300

экономика

бюджетные кредиты

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Регионы РФ в 2025-2027 годах смогут привлекать льготные инфраструктурные кредиты из федерального бюджета по ставке 3%, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2025-2027 годы, внесенного правительством в Госдуму. "В 2025-2027 годах Федеральное казначейство в рамках осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета вправе предоставить бюджетам субъектов РФ бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета", - говорится в документе. Предельный объем таких кредитов - 150 миллиардов рублей. Деньги будут предоставляться строго на финансирование инфраструктурных проектов на срок до 15 лет. Ставка по таким кредитам для региона составит всего 3% годовых. "За нарушение условий предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов устанавливается мера ответственности в виде повышения процентной ставки с 3% до 6% годовых", - уточняется в документе. Кроме того, субъекты РФ, как и раньше, смогут пользоваться льготными бюджетными кредитами на покрытие кассовых разрывов по ставке 0,1% годовых.

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бюджетные кредиты