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ЦБ РФ исследует трансграничные переводы россиян для операций с криптой

ЦБ РФ исследует трансграничные переводы россиян для операций с криптой - 30.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ исследует трансграничные переводы россиян для операций с криптой

ЦБ РФ намерен в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года исследовать трансграничные переводы средств физлицами, связанные с приобретением... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T21:58+0300

2024-09-30T21:58+0300

2024-09-30T21:58+0300

криптовалюта

трансграничные переводы

операции с криптовалютой

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ намерен в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года исследовать трансграничные переводы средств физлицами, связанные с приобретением криптоактивов, говорится в "Программе обследований Банка России на IV квартал 2024 года - I квартал 2025 года". Как следует из таблицы программы, исследование "Трансграничные переводы физических лиц-резидентов, связанные с приобретением криптоактивов (за I — III кварталы 2024 года)" будет проводиться в октябре-декабре текущего года, а также январе-марте 2025 года. "Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в совокупном объеме трансграничных денежных переводов физических лиц операций, связанных с покупкой/продажей криптоактивов, и оценки их стоимостных объемов", - сообщает регулятор. В частности, департамент статистики Банка России будет исследовать, в какой форме совершаются переводы, направление переводов, кто выступает контрагентом, через какие банки идут средства, количество и сумма операций.

https://1prime.ru/20240923/turfirmy-851715959.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

трансграничные переводы, операции с криптовалютой