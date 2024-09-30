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ЦБ РФ исследует трансграничные переводы россиян для операций с криптой - 30.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ РФ исследует трансграничные переводы россиян для операций с криптой
ЦБ РФ исследует трансграничные переводы россиян для операций с криптой - 30.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ исследует трансграничные переводы россиян для операций с криптой
ЦБ РФ намерен в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года исследовать трансграничные переводы средств физлицами, связанные с приобретением... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T21:58+0300
2024-09-30T21:58+0300
криптовалюта
трансграничные переводы
операции с криптовалютой
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ намерен в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года исследовать трансграничные переводы средств физлицами, связанные с приобретением криптоактивов, говорится в "Программе обследований Банка России на IV квартал 2024 года - I квартал 2025 года". Как следует из таблицы программы, исследование "Трансграничные переводы физических лиц-резидентов, связанные с приобретением криптоактивов (за I — III кварталы 2024 года)" будет проводиться в октябре-декабре текущего года, а также январе-марте 2025 года. "Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в совокупном объеме трансграничных денежных переводов физических лиц операций, связанных с покупкой/продажей криптоактивов, и оценки их стоимостных объемов", - сообщает регулятор. В частности, департамент статистики Банка России будет исследовать, в какой форме совершаются переводы, направление переводов, кто выступает контрагентом, через какие банки идут средства, количество и сумма операций.
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трансграничные переводы, операции с криптовалютой
Криптовалюта, трансграничные переводы, операции с криптовалютой
21:58 30.09.2024
 
ЦБ РФ исследует трансграничные переводы россиян для операций с криптой

ЦБ РФ до апреля исследует трансграничные переводы россиян для операций с криптой

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ намерен в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года исследовать трансграничные переводы средств физлицами, связанные с приобретением криптоактивов, говорится в "Программе обследований Банка России на IV квартал 2024 года - I квартал 2025 года".
Как следует из таблицы программы, исследование "Трансграничные переводы физических лиц-резидентов, связанные с приобретением криптоактивов (за I — III кварталы 2024 года)" будет проводиться в октябре-декабре текущего года, а также январе-марте 2025 года.
"Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в совокупном объеме трансграничных денежных переводов физических лиц операций, связанных с покупкой/продажей криптоактивов, и оценки их стоимостных объемов", - сообщает регулятор.
Криптовалюта биткоин - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
В Москве обнаружили "турфирмы", выводившие миллионы через криптовалюту
23 сентября, 11:43
В частности, департамент статистики Банка России будет исследовать, в какой форме совершаются переводы, направление переводов, кто выступает контрагентом, через какие банки идут средства, количество и сумма операций.
 
Криптовалютатрансграничные переводыоперации с криптовалютой
 
 
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