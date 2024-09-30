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Обнародованы планы по индексации маткапитала в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240930/matkapital-851877559.html
Обнародованы планы по индексации маткапитала в 2025 году
Обнародованы планы по индексации маткапитала в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
Обнародованы планы по индексации маткапитала в 2025 году
Материнский капитал будет проиндексирован на 7,3% с 2025 года и составит более 676 тысяч рублей на первого ребенка, свидетельствует проект бюджета Социального... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T22:18+0300
2024-09-30T22:19+0300
экономика
проект бюджета
индексация
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Материнский капитал будет проиндексирован на 7,3% с 2025 года и составит более 676 тысяч рублей на первого ребенка, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Размер МСК (материнского семейного капитала - ред.) определен исходя из ИПЦ (индекса потребительских цен - ред.) за предыдущий год. В 2025 году - 7,3%, в 2026 году - 4,5%, в 2027 году - 4% и составит: при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, в 2025 году - 676 398,58 рублей, в 2026 году - 706 836,52 рублей, в 2027 году - 735 109,98 рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту. Согласно документу, при рождении или усыновлении второго и последующих детей семья получит более 893 тысяч рублей в 2025 году, а также 934 тысячи рублей в 2026 и более 971 тысячи рублей в 2027 году. Начисление до этой суммы произойдет, если трат по сертификату ранее не было.
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проект бюджета, индексация
Экономика, проект бюджета, индексация
22:18 30.09.2024 (обновлено: 22:19 30.09.2024)
 
Обнародованы планы по индексации маткапитала в 2025 году

Проект бюджета Соцфонда: маткапитал с 2025 года проиндексируют на 7,3%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкматкапитал
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Материнский капитал будет проиндексирован на 7,3% с 2025 года и составит более 676 тысяч рублей на первого ребенка, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"Размер МСК (материнского семейного капитала - ред.) определен исходя из ИПЦ (индекса потребительских цен - ред.) за предыдущий год. В 2025 году - 7,3%, в 2026 году - 4,5%, в 2027 году - 4% и составит: при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, в 2025 году - 676 398,58 рублей, в 2026 году - 706 836,52 рублей, в 2027 году - 735 109,98 рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Минэнерго обсудит индексацию предельных затрат по новой генерации на Юге
26 сентября, 10:07
Согласно документу, при рождении или усыновлении второго и последующих детей семья получит более 893 тысяч рублей в 2025 году, а также 934 тысячи рублей в 2026 и более 971 тысячи рублей в 2027 году. Начисление до этой суммы произойдет, если трат по сертификату ранее не было.
 
Экономикапроект бюджетаиндексация
 
 
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