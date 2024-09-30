https://1prime.ru/20240930/mechel-851873769.html

"Мечел" начал торговать арматурой на СПбМТСБ

"Мечел" начал торговать арматурой на СПбМТСБ - 30.09.2024, ПРАЙМ

"Мечел" начал торговать арматурой на СПбМТСБ

"Мечел" провел первую сделку по продаже арматуры на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), она осуществлена на условиях поставки... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T18:53+0300

2024-09-30T18:53+0300

2024-09-30T18:54+0300

экономика

мечел

спбмтсб

арматура

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/96/842189641_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dad2c8e63fc5cb6c8d2f990aad0b6685.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Мечел" провел первую сделку по продаже арматуры на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), она осуществлена на условиях поставки "франко-пункт назначения балансовый пункт", сообщает пресс-служба биржи. Торги в секции "Металлы и сплавы" на СПбМТСБ начались 30 октября прошлого года. На бирже торгуется арматура марок А500С, А400 25Г2С и Б500С различных диаметров. С начала 2024 года в данном сегменте биржи продано более 40 тысяч тонн арматуры. "В рамках первой сделки компания реализовала на СПбМТСБ 20 тонн арматуры марки Б500С на условиях поставки - "франко-пункт назначения балансовый пункт" (в стоимость товара входит доставка приобретенного товара автомобильным транспортом до любой указанной покупателем точки в пределах определенной территории - ред.)", - говорится в сообщении СПбМТСБ. Гендиректор "Мечела" Олег Коржов отметил, что биржевой рынок заинтересовал компанию как дополнительный канал сбыта, который позволяет формировать справедливую цену. "Выход на торги одного из крупнейших производителей сортового проката обеспечит конкурентное ценообразование. В будущем это позволит бирже сформировать репрезентативные индикаторы рыночной цены на основные виды строительной арматуры в рамках создания Национальной системы ценовых индикаторов", - приводит пресс-служба биржи слова управляющего директора СПбМТСБ Игоря Чернышева. Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

https://1prime.ru/20240823/sanktsii-851091685.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мечел, спбмтсб, арматура