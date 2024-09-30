Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мечел" начал торговать арматурой на СПбМТСБ - 30.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240930/mechel-851873769.html
"Мечел" начал торговать арматурой на СПбМТСБ
"Мечел" начал торговать арматурой на СПбМТСБ - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Мечел" начал торговать арматурой на СПбМТСБ
"Мечел" провел первую сделку по продаже арматуры на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), она осуществлена на условиях поставки... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T18:53+0300
2024-09-30T18:54+0300
экономика
мечел
спбмтсб
арматура
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/96/842189641_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dad2c8e63fc5cb6c8d2f990aad0b6685.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Мечел" провел первую сделку по продаже арматуры на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), она осуществлена на условиях поставки "франко-пункт назначения балансовый пункт", сообщает пресс-служба биржи. Торги в секции "Металлы и сплавы" на СПбМТСБ начались 30 октября прошлого года. На бирже торгуется арматура марок А500С, А400 25Г2С и Б500С различных диаметров. С начала 2024 года в данном сегменте биржи продано более 40 тысяч тонн арматуры. "В рамках первой сделки компания реализовала на СПбМТСБ 20 тонн арматуры марки Б500С на условиях поставки - "франко-пункт назначения балансовый пункт" (в стоимость товара входит доставка приобретенного товара автомобильным транспортом до любой указанной покупателем точки в пределах определенной территории - ред.)", - говорится в сообщении СПбМТСБ. Гендиректор "Мечела" Олег Коржов отметил, что биржевой рынок заинтересовал компанию как дополнительный канал сбыта, который позволяет формировать справедливую цену. "Выход на торги одного из крупнейших производителей сортового проката обеспечит конкурентное ценообразование. В будущем это позволит бирже сформировать репрезентативные индикаторы рыночной цены на основные виды строительной арматуры в рамках создания Национальной системы ценовых индикаторов", - приводит пресс-служба биржи слова управляющего директора СПбМТСБ Игоря Чернышева. Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
https://1prime.ru/20240823/sanktsii-851091685.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/96/842189641_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c671cbb4caf898e3c9946c9fafa7d1ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мечел, спбмтсб, арматура
Экономика, Мечел, СПбМТСБ, арматура
18:53 30.09.2024 (обновлено: 18:54 30.09.2024)
 
"Мечел" начал торговать арматурой на СПбМТСБ

"Мечел" провел первую сделку по продаже арматуры на СПбМТСБ

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Мечел" провел первую сделку по продаже арматуры на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), она осуществлена на условиях поставки "франко-пункт назначения балансовый пункт", сообщает пресс-служба биржи.
Торги в секции "Металлы и сплавы" на СПбМТСБ начались 30 октября прошлого года. На бирже торгуется арматура марок А500С, А400 25Г2С и Б500С различных диаметров. С начала 2024 года в данном сегменте биржи продано более 40 тысяч тонн арматуры.
"В рамках первой сделки компания реализовала на СПбМТСБ 20 тонн арматуры марки Б500С на условиях поставки - "франко-пункт назначения балансовый пункт" (в стоимость товара входит доставка приобретенного товара автомобильным транспортом до любой указанной покупателем точки в пределах определенной территории - ред.)", - говорится в сообщении СПбМТСБ.
Гендиректор "Мечела" Олег Коржов отметил, что биржевой рынок заинтересовал компанию как дополнительный канал сбыта, который позволяет формировать справедливую цену.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
США ввели новые санкции против структур "Мечела" и "Норникеля"
23 августа, 18:32
"Выход на торги одного из крупнейших производителей сортового проката обеспечит конкурентное ценообразование. В будущем это позволит бирже сформировать репрезентативные индикаторы рыночной цены на основные виды строительной арматуры в рамках создания Национальной системы ценовых индикаторов", - приводит пресс-служба биржи слова управляющего директора СПбМТСБ Игоря Чернышева.
Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
 
ЭкономикаМечелСПбМТСБарматура
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала