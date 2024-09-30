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В Минфине назвали ключевые приоритеты проекта федерального бюджета

В Минфине назвали ключевые приоритеты проекта федерального бюджета - 30.09.2024, ПРАЙМ

В Минфине назвали ключевые приоритеты проекта федерального бюджета

Проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств, сообщила... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T12:19+0300

2024-09-30T12:19+0300

2024-09-30T12:19+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Ключевыми приоритетами подготовленного правительством бюджета являются выполнение всех социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, обеспечение технологического суверенитета", - говорится в сообщении.

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россия, бюджет, минфин