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В Минфине назвали ключевые приоритеты проекта федерального бюджета
В Минфине назвали ключевые приоритеты проекта федерального бюджета - 30.09.2024, ПРАЙМ
В Минфине назвали ключевые приоритеты проекта федерального бюджета
Проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств, сообщила... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T12:19+0300
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экономика
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минфин
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Ключевыми приоритетами подготовленного правительством бюджета являются выполнение всех социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, обеспечение технологического суверенитета", - говорится в сообщении.
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россия, бюджет, минфин
Экономика, РОССИЯ, бюджет, Минфин
В Минфине назвали ключевые приоритеты проекта федерального бюджета
Минфин: проект бюджета предусматривает выполнение социальных обязательств
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Ключевыми приоритетами подготовленного правительством бюджета являются выполнение всех социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, обеспечение технологического суверенитета", - говорится в сообщении.