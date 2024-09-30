https://1prime.ru/20240930/minfin-851869385.html
Минфин сохранил в бюджете возможность привлечения внешних займов
Минфин сохранил в бюджете возможность привлечения внешних займов - 30.09.2024, ПРАЙМ
Минфин сохранил в бюджете возможность привлечения внешних займов
Минфин России сохранил в бюджете возможность привлечения внешних займов на 1 миллиард долларов, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:03+0300
2024-09-30T16:03+0300
2024-09-30T16:03+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минфин России сохранил в бюджете возможность привлечения внешних займов на 1 миллиард долларов, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "В 2025-2027 годах планируется размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в объеме до эквивалента 1 000,0 миллиона долларов США ежегодно, что эквивалентно 96 500,0 миллиона рублей, 100 000,0 миллиона рублей, 103 200,0 миллиона рублей соответственно", - говорится в документе. Объем погашения государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2025 году составит 193,451 миллиарда рублей (эквивалент 2,005 миллиарда долларов), в 2026 году - 308,824 миллиарда рублей (эквивалент 3,088 миллиарда долларов) и в 2027 году - 399,592 миллиарда рублей (эквивалент 3,872 миллиарда долларов).
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россия, минфин, бюджет
Минфин сохранил в бюджете возможность привлечения внешних займов
Минфин сохранил в бюджете возможность привлечения внешних займов на млрд долларов
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минфин России сохранил в бюджете возможность привлечения внешних займов на 1 миллиард долларов, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"В 2025-2027 годах планируется размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в объеме до эквивалента 1 000,0 миллиона долларов США ежегодно, что эквивалентно 96 500,0 миллиона рублей, 100 000,0 миллиона рублей, 103 200,0 миллиона рублей соответственно", - говорится в документе.
Объем погашения государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2025 году составит 193,451 миллиарда рублей (эквивалент 2,005 миллиарда долларов), в 2026 году - 308,824 миллиарда рублей (эквивалент 3,088 миллиарда долларов) и в 2027 году - 399,592 миллиарда рублей (эквивалент 3,872 миллиарда долларов).
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