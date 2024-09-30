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Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ с 2025 года - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ с 2025 года
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ с 2025 года - 30.09.2024, ПРАЙМ
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ с 2025 года
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает установить минимальный размер оплаты труда с 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц. | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:46+0300
2024-09-30T16:04+0300
экономика
россия
мрот
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает установить минимальный размер оплаты труда с 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц.Законопроект был размещен в электронной базе Госдумы. В документе указывается, что новая минимальная заработная плата должна вступить в силу с 1 января 2025 года. Это предложение подразумевает увеличение минимальной оплаты труда, что может положительно сказаться на благосостоянии рабочих и снизить уровень бедности.В соответствии с документом, это составляет 48% от медианной зарплаты за предыдущий год, которая по данным Росстата составляет 46 751 рубль на 2023 год. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его реализация позволит повысить заработную плату около 4,2 миллиона работников.
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россия, мрот
Экономика, РОССИЯ, МРОТ
15:46 30.09.2024 (обновлено: 16:04 30.09.2024)
 
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ с 2025 года

Кабмин внес в ГД законопроект об установлении МРОТ в размере 22 440 рублей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает установить минимальный размер оплаты труда с 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц.
Законопроект был размещен в электронной базе Госдумы. В документе указывается, что новая минимальная заработная плата должна вступить в силу с 1 января 2025 года. Это предложение подразумевает увеличение минимальной оплаты труда, что может положительно сказаться на благосостоянии рабочих и снизить уровень бедности.
В соответствии с документом, это составляет 48% от медианной зарплаты за предыдущий год, которая по данным Росстата составляет 46 751 рубль на 2023 год. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его реализация позволит повысить заработную плату около 4,2 миллиона работников.
 
ЭкономикаРОССИЯМРОТ
 
 
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