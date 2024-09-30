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Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ с 2025 года

Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ с 2025 года - 30.09.2024, ПРАЙМ

Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ с 2025 года

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает установить минимальный размер оплаты труда с 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T15:46+0300

2024-09-30T15:46+0300

2024-09-30T16:04+0300

экономика

россия

мрот

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает установить минимальный размер оплаты труда с 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц.Законопроект был размещен в электронной базе Госдумы. В документе указывается, что новая минимальная заработная плата должна вступить в силу с 1 января 2025 года. Это предложение подразумевает увеличение минимальной оплаты труда, что может положительно сказаться на благосостоянии рабочих и снизить уровень бедности.В соответствии с документом, это составляет 48% от медианной зарплаты за предыдущий год, которая по данным Росстата составляет 46 751 рубль на 2023 год. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его реализация позволит повысить заработную плату около 4,2 миллиона работников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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