https://1prime.ru/20240930/mus-851873380.html

Литва решила засудить в Гааге Белоруссию

Литва решила засудить в Гааге Белоруссию - 30.09.2024, ПРАЙМ

Литва решила засудить в Гааге Белоруссию

Литва обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать "преступлений против человечности", которые якобы совершают белорусские власти, говорится | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T18:40+0300

2024-09-30T18:40+0300

2024-09-30T18:41+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Литва обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать "преступлений против человечности", которые якобы совершают белорусские власти, говорится в сообщении на сайте литовского Минюста. Как считают в Литве, белорусские власти и непосредственно президент страны Александр Лукашенко нарушали международное право, в том числе, допускали "насильственную депортацию и преследование лиц". Литовский Минюст обосновывает свои претензии тем, что более года изучал "материалы, предоставленные белорусской оппозицией", и собирал "доказательства из других источников - неправительственных организаций и инициативных площадок". После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии после протестных акций в 2020-2021 годах против ряда лидеров оппозиции были возбуждены дела, в том числе за призывы к захвату власти, за создание экстремистского формирования, за покушения на теракты и др.

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литва, мус, белоруссия