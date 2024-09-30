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Литва решила засудить в Гааге Белоруссию
Литва решила засудить в Гааге Белоруссию - 30.09.2024, ПРАЙМ
Литва решила засудить в Гааге Белоруссию
Литва обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать "преступлений против человечности", которые якобы совершают белорусские власти, говорится | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T18:40+0300
2024-09-30T18:40+0300
2024-09-30T18:41+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Литва обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать "преступлений против человечности", которые якобы совершают белорусские власти, говорится в сообщении на сайте литовского Минюста. Как считают в Литве, белорусские власти и непосредственно президент страны Александр Лукашенко нарушали международное право, в том числе, допускали "насильственную депортацию и преследование лиц". Литовский Минюст обосновывает свои претензии тем, что более года изучал "материалы, предоставленные белорусской оппозицией", и собирал "доказательства из других источников - неправительственных организаций и инициативных площадок". После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии после протестных акций в 2020-2021 годах против ряда лидеров оппозиции были возбуждены дела, в том числе за призывы к захвату власти, за создание экстремистского формирования, за покушения на теракты и др.
https://1prime.ru/20240915/ukraina-851576982.html
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литва, мус, белоруссия
Политика, ЛИТВА, МУС, БЕЛОРУССИЯ
Литва решила засудить в Гааге Белоруссию
Минюст: Литва попросила МУС расследовать "преступления" властей Белоруссии
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Литва обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать "преступлений против человечности", которые якобы совершают белорусские власти, говорится в сообщении на сайте литовского Минюста.
Как считают в Литве, белорусские власти и непосредственно президент страны Александр Лукашенко нарушали международное право, в том числе, допускали "насильственную депортацию и преследование лиц". Литовский Минюст обосновывает свои претензии тем, что более года изучал "материалы, предоставленные белорусской оппозицией", и собирал "доказательства из других источников - неправительственных организаций и инициативных площадок".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы
В Белоруссии после протестных акций в 2020-2021 годах против ряда лидеров оппозиции были возбуждены дела, в том числе за призывы к захвату власти, за создание экстремистского формирования, за покушения на теракты и др.