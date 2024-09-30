Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов - 30.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240930/mvd-851865826.html
На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов
На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов - 30.09.2024, ПРАЙМ
На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов
МВД России планирует в 2025 году размещать на своем сайте информацию о нелегальных мигрантах, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T14:31+0300
2024-09-30T14:31+0300
россия
мигранты
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/81941/56/819415630_0:119:2272:1397_1920x0_80_0_0_a1cbd0ab7d0c5878d92d638f7d980e31.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. МВД России планирует в 2025 году размещать на своем сайте информацию о нелегальных мигрантах, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. "В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, содержащихся в реестре контролируемых лиц, включая состав размещаемых сведений", - говорится в документе. На официальном сайте МВД РФ предлагается размещать сведения о наличии или отсутствии об иностранном гражданине ‎в реестре контролируемых лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, пол, а также серию, номер документа, удостоверяющего личность. В пояснительной записке проекта уточняется, что предоставляемая информация будет открытой и общедоступной и "предоставляется без взимания платы". Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года. В августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ, в целях их выезда из РФ, предусматривается ограничение прав и свобод таких граждан, а также применение мер контроля. Из закона также следует, что предусматривается создание реестра контролируемых лиц, находящихся в режиме высылки. Оператором реестра будет являться МВД РФ, а сроки создания и особенности эксплуатации реестра будут установлены кабмином.
https://1prime.ru/20240913/gosduma-851545708.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/81941/56/819415630_126:0:2146:1515_1920x0_80_0_0_d7ca264092a1ca0647a581b783fef29f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мигранты, мвд
РОССИЯ, Мигранты, МВД
14:31 30.09.2024
 
На сайте МВД появится реестр нелегальных мигрантов

Раздел с реестром нелегальных мигрантов появится в 2025 г на сайте МВД РФ

© РИА Новости . Сергей Строителев | Перейти в медиабанкСитуация с мигрантами в Германии
Ситуация с мигрантами в Германии - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Сергей Строителев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. МВД России планирует в 2025 году размещать на своем сайте информацию о нелегальных мигрантах, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
"В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, содержащихся в реестре контролируемых лиц, включая состав размещаемых сведений", - говорится в документе.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
ГД может в ноябре рассмотреть проект о запрете привозить семьи мигрантами
13 сентября, 14:23
На официальном сайте МВД РФ предлагается размещать сведения о наличии или отсутствии об иностранном гражданине ‎в реестре контролируемых лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, пол, а также серию, номер документа, удостоверяющего личность.
В пояснительной записке проекта уточняется, что предоставляемая информация будет открытой и общедоступной и "предоставляется без взимания платы".
Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года.
В августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ, в целях их выезда из РФ, предусматривается ограничение прав и свобод таких граждан, а также применение мер контроля. Из закона также следует, что предусматривается создание реестра контролируемых лиц, находящихся в режиме высылки. Оператором реестра будет являться МВД РФ, а сроки создания и особенности эксплуатации реестра будут установлены кабмином.
 
РОССИЯМигрантыМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала