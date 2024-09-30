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Столтенберг оценил риски после изменений в российской ядерной доктрине
Столтенберг оценил риски после изменений в российской ядерной доктрине - 30.09.2024, ПРАЙМ
Столтенберг оценил риски после изменений в российской ядерной доктрине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не обнаружил никаких изменений в российской ядерной доктрине, которые потребовали бы со стороны... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:25+0300
2024-09-30T16:25+0300
2024-09-30T16:25+0300
вооружения
россия
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не обнаружил никаких изменений в российской ядерной доктрине, которые потребовали бы со стороны НАТО каких-либо изменений, сообщает Reuters."Он заявил, что НАТО не зафиксировала каких-либо изменений в ядерной доктрине РФ, "которые требуют каких-либо изменений со... стороны (альянса)", - пишет издание со ссылкой на слова генсека.Это заявление было сделано в ответ на предложение президента России Владимира Путина об обновлении политики ядерного сдерживания страны. Путин заявил, что Россия сохраняет право на применение ядерного оружия в случае агрессии, включая ситуацию, когда противник, используя обычное вооружение, представляет серьезную угрозу для суверенитета страны.Он также предложил рассматривать агрессию неядерного государства, поддерживаемую ядерным государством, как их совместное нападение на Россию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия принимает такие решения из-за увеличения вовлеченности Запада в конфликт в Украине и утопических рассуждений Киева о "принуждении к миру" со стороны России.
https://1prime.ru/20240930/doktrina-851863979.html
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россия, нато, йенс столтенберг
Вооружения, РОССИЯ, НАТО, Йенс Столтенберг
Столтенберг оценил риски после изменений в российской ядерной доктрине
Reuters: в НАТО не выявили изменений в ядерной доктрине РФ, требующих реакции
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не обнаружил никаких изменений в российской ядерной доктрине, которые потребовали бы со стороны НАТО каких-либо изменений, сообщает
Reuters.
"Он заявил, что НАТО не зафиксировала каких-либо изменений в ядерной доктрине РФ, "которые требуют каких-либо изменений со... стороны (альянса)", - пишет издание со ссылкой на слова генсека.
Это заявление было сделано в ответ на предложение президента России Владимира Путина об обновлении политики ядерного сдерживания страны. Путин заявил, что Россия сохраняет право на применение ядерного оружия в случае агрессии, включая ситуацию, когда противник, используя обычное вооружение, представляет серьезную угрозу для суверенитета страны.
Он также предложил рассматривать агрессию неядерного государства, поддерживаемую ядерным государством, как их совместное нападение на Россию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия принимает такие решения из-за увеличения вовлеченности Запада в конфликт в Украине и утопических рассуждений Киева о "принуждении к миру" со стороны России.
Песков призвал не апеллировать к коррекции ядерной доктрины в контексте СВО